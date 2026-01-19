苗栗是迷之生活圈？她驚訝「房租超過均薪一半」　網曝關鍵原因

▲原PO發現，苗栗平均薪資只有3萬出頭，但房租居然高達1萬到1萬8。（示意圖／ET資料照）

記者王麗琴／綜合報導

台灣各地的房價有所差異，在租屋市場上租金也有所不同。就有一名女網友表示，她搬到苗栗後發現這裡平均薪資只有3萬出頭，但一個月的租屋居然高達1萬到1萬8，讓她驚訝直呼「我是不是落後時代太久了」。貼文引發熱議，有網友解答因為鄰近科學園區、供給少競爭就小，所以租金自然被提高。

該名女網友在Dcard以「苗栗是什麼迷之生活圈」為題發文，表示她因為家庭的因素搬到苗栗居住，發現此地的薪資平均約3萬到3萬5，但租屋一個月卻高達1萬到1萬8之間，且還不含車位和管理費；且在經過實地勘查後，發現生活機能也沒六都方便。

原PO也表示，之前她住桃園非市區的地方，同坪數和苗栗相比至少便宜2千到3千元，很不理解為何苗栗房價會如此昂貴，自嘲「我是不是落後時代太久了」，對此詢問網友們的意見。

貼文一出，引來不少網友解答，指出因為苗栗緊鄰不少科學園區，加上供給少、競爭就小，「苗栗銅鑼科學園區、苗栗竹南科學園區也有幾家科技公司待遇都不錯」、「都被新竹炒起來的，而且苗栗跟頭份竹南是兩個世界」、「因為供給少競爭就小啊！很多鄉下地方租房根本就沒便宜到哪邊，屋況還很差」。

也有網友點出在苗栗居住的優勢，並分享可發展的區域，「苗栗等熟悉後，其實也沒有這麼困難，比如說，小吃好吃又便宜，菜市場可以買到便宜又好的食材」、「我反而很喜歡苗栗耶，去哪開車很愜意，路上車不多，停車好停」、「看591好像頭份竹南租屋還比苗栗市便宜又好」、「盡量往頭份、竹南發展吧，這兩個好點」。