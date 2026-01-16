ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

昔「生技股王」掏空案未了　大股東8千萬透天遭法拍

▲康友自救會前往安泰銀行抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲過去爆發董事長黃文烈涉嫌掏空公司、財報造假後人間蒸發，導致萬名股東血本無歸。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

曾經轟動全台、股價一度飆破500元的昔日「生技股王」康友-KY，目前已下市，過去爆發董事長黃文烈涉嫌掏空公司、財報造假後人間蒸發，導致萬名股東血本無歸。而康友案昔日第10大股東、中部營建商，名下位於台中市東區的5層樓透天厝，近期遭債權人聲請強制執行，底價逾8800萬元。

其中，中部營建商「富邦建材」的經營者林男，在康友-KY鼎盛時期，名列第10大股東。然而，隨著2020年康友爆發高層集體出走、百億掏空疑雲，股價連續跌停直至下市，台中多名金主遭受重創。

據當時估計，光是中部營建業就被套牢金額超過20億元，知情人士透露，當初康友相關人士積極在中部營建圈吸金，投入金額從5千萬到17億元都有，主要是因為中部營建業有不少建商背景與國貿、醫療相關，在歷經多年的紛擾，當初投資康友前幾名的大股東，都在近年相繼離世。

▲▼ 東英五街 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該透天產品、屋齡約17年、建物總共有5層及屋頂突出物，建坪來到251.55坪。（圖／記者陳筱惠攝）

而康友案的鉅額虧損似乎成為壓垮林男財務狀況的關鍵，根據法院判決書資料顯示，林男因未如期清償本票債務，遭「合迪股份有限公司」（中租控股旗下公司）向法院聲請強制執行。

判決書內容指出，林男等人分別積欠合迪公司約新台幣875萬元及1739萬元，合計本金超過2600萬元。值得注意的是，這些債務的年利率高達16%，顯示其資金周轉壓力極大，最終無力償還而導致東英五街的房產正式流入法拍市場。

該透天產品、屋齡約17年、建物總共有5層及屋頂突出物，建坪來到251.55坪，地坪也有約95坪，拍賣底價定為新台幣8815萬元，拆算單坪價格約35萬元。

法拍資料另顯示，該物件除了遭到申請拍賣的合迪公司設定抵押權外，順位債權人還包括台中市第二信用合作社、以及其他民間融資公司，抵押設定金額合計破億元，一代金主如今落得資產遭法拍的下場，令人不勝唏噓。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該棟透天總價已超過央行豪宅認定標準，由於貸款成數受央行選擇性信用管制影響，目前最高上限僅有3成。對高資產族群來說，除非有特殊偏好或目的，若以這價位來看，恐會考慮其他區域的不動產。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲曾是康友第10大股東的林男，因未如期清償本票債務，遭合迪向法院聲請強制執行 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

關鍵字：康友案法拍台中房產生技股債務危機

【所以愛會消失對嗎】哥哥一哭鬧　1歲弟弟秒懂「遞棍子」給媽媽

