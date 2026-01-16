ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

石牌生活圈輝達第一環　石牌制震地標「昇樺知玉」訂簽6%

▲▼石牌,昇樺知玉,輝達。（圖／昇樺知玉提供）

▲石牌商圈。

圖、文／昇樺知玉提供

「石牌生活圈」向來是北投區供給稀缺的成熟住宅區，坐擁捷運站、滿額雙校園、石牌商圈、北市醫療特區等成熟機能，隨著輝達（NVIDIA）宣布進駐T17、T18，北士科房價水漲船高，最高成交單價近160萬大關，也同步拉開與周邊生活圈的價格差距，石牌身為周圍第一環，區域內新推案「昇樺知玉」，與北士科核心區形成30～40萬元的單價落差，在「價格已先行」與「生活是否到位」的比較下，成為不少自住族重新評估的選項。其中，新案「昇樺知玉」因地段與結構規劃兼具，成為近期市場關注焦點，開案即吸引自住與置產客群青睞與購買，未來增值潛力備受看好。

捷運石牌站600米　滿額石牌國中小、榮總、振興生活圈

石牌正核心「昇樺知玉」位於承德路七段靜巷，距離捷運石牌站僅600米，鄰近石牌夜市、未來宏盛商場進駐、自強、金龍雙市場及天母商圈，同時有北市難得滿額雙學區，步行7分鐘即可到達石牌國中、石牌國小，並與奎山高中、薇閣中學、歐洲、日僑、美國等國際學校，形成北市少見的完整文教聚落。

醫療資源亦是石牌的一大優勢，榮總、新光最高等級雙醫學中心為首，匯聚心臟權威振興醫院、和信治癌中心、聯合醫院陽明院區，匯聚成高密度醫療聚落，未來亦可與北士科「智慧健康」產業發展相互呼應，吸引不少醫療從業者與高資產族群長期定居。

區內公園綠地遍布，2025年底近萬坪「福星公園」完工，自本案散步6分鐘便可抵達，「榮光公園」、北投運動中心旁「石牌公園」提供充足休憩場域，隨時隨地享受健康生活氛圍。

▲▼石牌,昇樺知玉,輝達。（圖／昇樺知玉提供）

▲台北榮總。

耐震標章、住友制震壁雙重保障　26～34坪崗石地標3房

在結構安全規劃上，「昇樺知玉」由具備土木、結構雙技師資格的昇樺建設總經理谷念勝親自把關，谷念勝總經理身為業界極少見擁有「土木、結構雙技師資格」的建設公司負責人，相當重視結構安全。

本案特別取得須由第三方監督施作的「耐震標章」，以更嚴格的規範保障未來居住者，另大幅提升耐震係數至0.26G，抵抗6級地震，加裝《日經建築雜誌》連續4年評選第1「日本住友制震壁」，緩和搖晃能量造成不適，並施作最有效而價格高昂的「地中壁地質改良工法」。

建築外觀大面積選用石材、金屬元素，呈現大器沉穩的居住風貌。格局規劃26～34坪，戶戶邊間雙面採光三房配置，精選日本TOTO衛浴、Clean up廚具、荷蘭Poll-tex防霾紗窗等知名國際大廠，回應北市自住客群對居住品質的期待，從整體規劃至居住細節，處處體現「職人心，家人情」的品牌熱誠。

負責銷售的海悅機構表示，石牌地區新案供給量有限，本案位於大道靜巷更是難得，剛開案便吸引眾多在地客群預約，現正推出訂簽6%優付方案，對於希望掌握北士科效應、同時重視成熟生活機能的購屋族而言，具備相對彈性的入手條件。

▲▼石牌,昇樺知玉,輝達。（圖／昇樺知玉提供）

▲昇樺知玉建築外觀3D示意圖。

建案基本資料

投資興建：昇樺建設股份有限公司

建築代銷：海悅機構-海悅地產開發股份有限公司

接待中心：台北市北投區承德路七段166-1號

基地位置：台北市北投區自強街5巷、承德路七段32巷

坪數規劃：26～34坪

貴賓專線：02 2828-8688

官方網站：https://go.hiyes.tw/8l9bce
 


 

