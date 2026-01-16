北市10年流失27.1萬人　近清空一個大安區

記者項瀚／台北報討

觀察近10年北台灣3縣市淨遷出人口，台北市淨遷出人口高達27.1萬人，已接近整個大安區人口。不過，新北、桃園分別淨遷入9.6萬、19.1萬人，合計近29萬人，幾乎等同於台北市10年來流失人口的缺口。房仲表示，背後與房價有高度關聯。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

▲觀察近10年北台灣3縣市淨遷出人口，台北市淨遷出人口高達27.1萬人，已接近整個大安區人口。（圖／記者董美琪攝）

住商機構根據內政部統計，台北市2016~2025年的10年之間，淨遷出人口高達27.1 萬人，已接近整個大安區人口。進一步觀察，疫情前台北市每年約遷出2萬餘人，疫情期間出現大量遷徙，最高峰出現在2021年，當年度淨遷出人口高達7.6萬人。

接著，至2022年則稍微放緩，並於2023年出現人口短暫回流 3.5 萬人，但2024 年起北市人口再次轉為負成長，於2025 年淨遷出人口更擴大至4.4萬人。





▲北部三都近十年淨遷出人數（單位：人）。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產北市區協理錢思明表示：「疫情期間因邊境管制，導致不少市民因滯留海外2年未入境而遭到除籍，隨著之後國門大開，湧現出一波復籍潮，但僅是曇花一現，整體來說近年受高房價所累，市民脫北情況加劇。」

反觀鄰近的新北、桃園，分別淨遷入9.6萬、19.1萬人。兩都合計淨遷入近29萬人，幾乎等同於台北市10年來流失人口的缺口。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶補充：「新北、桃園能吸納脫北人口，關鍵在於房價，其中前者部分行政區房價僅約北市一半，後者房價甚至僅約北市的三分之一，加上2023年起TPASS通勤月票上路，吸引年輕首購族群以時間換取空間，移居外縣市再通勤進北市上班。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價所得比是一大觀察指標，代表著「以所得作為基礎，幾年不吃不喝才買得起房」，最新資料顯示，台北市為15.85倍，且向來都是全台之最，新北13.49倍也不低，桃園由於房價親民僅8.96倍。

