輝達效應帶旺北士科　士林紙廠舊址都更2026年再送件

▲輝達進駐北士科帶動區域升溫，士紙舊址規劃住宅、五星級飯店與辦公大樓，最快仍需約5到7年才能完成整體開發。（圖／翻攝自Google Maps）
記者董美琪／綜合報導
士林紙廠（士紙）持續推進資產活化布局。總經理闕啟文指出，隨著AI大廠輝達宣布進駐北投士林科技園區（北士科），區域科技產業聚落逐步成形，有助帶動產業升級與土地價值提升，公司也順勢調整開發策略，積極推動多項土地開發計畫。
士紙日前於證交所舉行法人說明會。闕啟文表示，公司長期深耕士林地區，北士科發展利多明確，未來將持續配合區域發展方向，透過都市更新與危老重建等方式，提升資產使用效益與整體投資回報。
舊紙廠都更2026年再送件 規劃住宅、五星級飯店、辦公大樓
其中，士林紙廠舊址土地開發案為公司重點專案。闕啟文說明，該基地內部分建築物已於2021年9月經台北市文化資產審議委員會指定為歷史建築，相關修復與再利用計畫也在2024年12月25日獲得核准，後續將朝整體開發方向規劃。
他指出，該案預計於2026年第1季再次提出都市更新申請，並規劃申請共4張建造執照，開發內容涵蓋住宅、飯店及辦公大樓，另將鄰近的福德宮一併納入都更範圍。整體時程方面，從送件進入都更審議程序至取得建照，初估仍需約2至3年，建照核發後，實際開發期程約3至4年，其中飯店產品將定位為五星級。
▲士林紙廠加速資產活化，舊廠區都更案預計2026年初再送件。（圖／台北市文化局）
士林站旅館案2027年試營運 福德路危老案2026年完工
除舊址開發外，位於捷運士林站2號出口旁的5號倉庫旅館都更案，目前主體結構工程已完成，預計2026年第1季取得使用執照，隨後辦理室內裝修作業，目標於2027年展開試營運。
此外，福德路18號危老重建案亦同步推進中，闕啟文表示，該案預計於2025年第4季完成結構體工程，並規劃於2026年第3季取得使用執照。
讀者迴響