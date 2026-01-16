死亡是出生數2倍！他喊等繼承1人拿2戶　網曝痛點：給你也不要

▲台灣人口負成長、少子化加劇，未來房子還有「人」買嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

台灣少子化問題就連全球首富馬斯克（Elon Musk）都關注，他日前轉發一則貼文，指台灣出生率持續走低，死亡人數幾乎是出生人數的兩倍，認為台灣「人口數持續加速崩跌」。對此，就有一名網友認為，現在死亡人口已是出生人口的兩倍，他推論，只要過世的人把房子釋出，理論上未來「每人可以住到兩間房」，那麼未來房市將失去買盤，現在買房等於「現買現套」。貼文引發熱烈論戰。

該名網友在PTThome-sale板以「現在死的人是出生的兩倍，需要買房嗎」為題發文，表示他發現「大家都沒發現一個很驚人的事情」：現在死亡人口已是出生人口的兩倍。他推論，只要過世的人把房子釋出，理論上出生人口「每人可以住到兩間房」，但事實上是一個人不可能住兩間，因此認為未來沒有人有買房需求，房市將失去買盤，所以現在買房等於「現買現套」。

原PO認為，現在台灣人口結構已經改變，只要承接過世者留下的房屋即可，未來不會再有人需要買房，房子終將變成難以變現的資產，「你就是現買現套，砸下去的錢拿不出來了」，讓他直問「有人有發現這件恐怖的事情嗎？」

貼文一出不少網友認為問題不在「房子的數量」，而在「房子品質與地點」，「你沒發現現在出生的人，非蛋黃不住嗎」、「高薪產業周遭跟蛋黃外，鄉下房子你會想住？」「不是房子不夠，是新房子不夠」、「要算空屋率的時候把4-50年老公寓和鄉下破房全部算進來，買房的時候，這麼破的房子誰要買」。

也有網友指出，全台平均屋齡已達34年，未來只會有更多老屋成為無效供給，「空空只會講房子很多，事實是越來越多會是不能住的房子」。不少留言也點出，繼承而來的多是老屋、老公寓或偏遠透天，整修成本高、生活機能差，並非年輕人理想選項。

另有網友認為，買不買房終究取決於需求與承受能力，「看你要買在哪裡了，已經不是什麼無腦多的年代」、「有能力就買，壓力太大就別買」、「不缺房子，缺的是在好地點且屋況好的房子」、「新屋老屋各有優缺點， 依照個人需求選自己需要的就好，有的人每過幾年需求就變了，的確不適合買房，有的人喜歡安定」。

綜合網友留言共識，人口減少不等於人人都會有房子住，因為未來房市只會更挑地點、挑屋況。