5分鐘直達台北！　新北「仁義好室」社宅動土



▲「仁義好室」動土典禮。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心日前在新北市三重區舉行「仁義好室」社宅動土典禮，這是中央在新北市動土的第26處社宅，也是三重區的第4處。該案位於「仁義重劃區」，總工程經費約7億1130萬元，由中央全額投資，預計2028年竣工，提供130戶居住單元。

交通便利 生活機能佳 社宅位置優越

「仁義好室」基地位於元富一街與仁義街37巷口，周邊公共設施完善，居民可就近享受河濱公園的休憩資源，沿街商業發展成熟，生活機能一應俱全。基地鄰近國道1號、重陽大橋及新北環河快速道路，車程僅需5分鐘即可進入台北市區。社宅前方設有YouBike站，騎往捷運中和新蘆線三和國中站及三重國小站僅需5分鐘，未來還有環狀線Y23站，雙北通勤效率將進一步提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲「仁義好室」預計2028年竣工。（圖／翻攝自國家住都中心）



建築設計注重環境友善 滿足多元需求

住都中心指出，「仁義好室」建築規模為地上12層、地下3層，共興建130戶居住單元，提供多元房型以滿足不同家庭需求。建築採南北座向設計，提升自然通風與採光效果；沿路側退縮設置林蔭廊道，基地西南角規劃廣場空間，銜接東、南側公園綠地，打造友善鄰里的休憩環境。

三重社宅持續擴展 762戶陸續啟用

三重區鄰近台北市，交通便利，租屋市場活躍，國家住都中心已在三重區累積興建5處共762戶社會住宅。161戶的「五谷好室A」已於去年12月迎來首批住戶；142戶的「富貴好室」於去年11月完成申請受理，預計今年3月辦理抽籤；160戶的「五谷好室B」日前開工動土，預計2029年竣工；另有169戶的「重新好室」待動工。