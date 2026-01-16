「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

▲包租代管將擴大至32萬戶，兼顧弱勢照顧與2030年減碳目標。（示意圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部表示，照顧百萬租屋家戶的政策目標始終未變。自2016年以來，歷經蔡英文總統至賴清德總統任內，政府持續推動社會住宅興辦、包租代管及租金補貼三軌政策，已實際協助超過110萬戶租屋家庭，涵蓋青年、弱勢族群與婚育家庭，有效減輕居住負擔。

內政部指出，截至2025年底，社會住宅興辦戶數累計達12萬2,680戶，包租代管累計10萬4,803戶，租金補貼受益戶數為91萬3,867戶；扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，合計已有逾110萬戶租屋族獲得政府實質協助。

在租金補貼方面，內政部說明，近年持續朝「可及性」方向優化申請流程，提升即時性，以協助租屋者緩解經濟壓力。根據「113年住宅需求動向調查」，93.5%的租金補貼申請人認為該政策有助減輕經濟負擔，18至35歲青年中約七成表示「滿意」或「非常滿意」，顯示政策具高度實用性。

此外，內政部表示，將持續擴大包租代管政策，強化租屋保障機制。未來將針對六都屋齡50年以下、約37.5萬戶低度使用住宅，透過賦稅機制與配套措施，引導轉化為社會住宅，提高弱勢承租比例，並提供穩定租期、公證機制，以及修繕補助與育兒設施設置補助。同時，包租代管政策也將與衛福部合作，連結社福資源，提供更完整的支持。

內政部指出，包租代管政策將由現行規模逐年擴大，目標達到32萬戶，以回應民間團體與立法院期待。另配合總統府氣候變遷委員會訂定的減碳目標，內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量。相較新建社會住宅，透過包租代管活化空餘屋可降低約30%至40%的碳排量，有助兼顧居住需求與環境保護。

內政部補充，自2016年至今，中央興辦社會住宅7萬138戶，地方政府興辦5萬2,542戶，合計12萬2,680戶；僅自2024年下半年起，國家住宅及都市更新中心即完成決標1萬5,888戶。未來將依租金地圖與實際需求，攜手新北市、臺北市、臺中市及桃園市等租金補貼戶數較高縣市，以新建、都更分回及容積獎勵等方式，再推動6萬戶社會住宅。

內政部強調，社會住宅、包租代管與租金補貼三軌並行，將持續提供貼近不同人生階段需求的居住支持，穩健推動照顧百萬租屋家庭的政策目標。