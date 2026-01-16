租屋族收公文手抖！被要求「繳回3年租屋補助」：要一次吐回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近傳出有民眾收到政府公文，要求繳回過去領取的租屋補助，原因是租屋處被認定不符合「住家用稅率」，一次被追回3年的補助款，讓人欲哭無淚。對此，一名房產顧問發文，提醒租屋族小心一種情況，那就是建物謄本上的「用途登記」，是否符合租屋補助資格。

房產顧問在Threads指出，有朋友收到公文，「他被通知要繳回過去三年的租屋補貼！問題出在魔鬼細節裡。」公文指出，雖然房子實際上可以居住，但官方調閱資料後發現兩大問題，一是房屋沒有登記為「住家用稅率」，二是建物謄本上的主要用途，沒有出現「住」、「農舍」、「套房」或「公寓」等字樣，因此被認定不符租屋補助資格，必須一次繳回多年補助款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後稽查才發現資格不符「要一次吐回全部金額」

他表示，很多租屋族在申請補助時，根本不清楚建物謄本用途怎麼看，甚至連房東自己都未必清楚，等到補助領了好幾年，才在事後稽查中被發現資格不符，「要一次吐回全部金額，對小資族來說真的是一筆巨款」。他也提醒，只要有地址，其實就能自行查詢建物用途，不一定要經過房東同意。

事實上，在政府的「300億元中央擴大租金補貼專案」官網中，有個「合法租屋專區」，點進去選「如何查詢合法住宅」，進入「地籍圖資網路便民服務系統」，選擇「門牌地址定位」標籤頁，直接輸入租賃地門牌，就可以確認租賃房屋的用途。