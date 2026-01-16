房子買在「科技園區附近」比較抗跌？內行曝真實情況：看屬性

▲買在科技園區附近，房子會比較扛跌嗎？（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

科技園區附近的房子比較抗跌嗎？近日有網友發文表示，家人打算買房，且把方向鎖定在「科技園區」附近，因為覺得那邊的房子比較抗跌，且之後也不用擔心沒人接手，科技園區、新興重劃區的組合，是不是比較安全的選擇呢？對此，信義房屋專家指出，有工作人口，就會有居住的需求，房屋確實會比較保值。

家人想住科技園區附近的房子 好奇是否抗跌？

這名網友在PTT的home-sale板上，以「科技園區旁的房子真的比較抗跌嗎」為標題發文，提到家人最近打算買房，想找靠近科技園區、有長期剛需的地段，覺得這樣比較抗跌，之後就算要賣，也不用擔心沒人接手。而他最近和朋友則聊到，因為輝達要進駐北士科，所以附近建案的詢問度就很高。

原PO拋問，如果選擇竹科、內科、北士科附近的房子，真的會比較抗跌嗎？如果想要自住，同時也在意是否保值，現在入場會不會太晚？科技園區、新興重劃區的組合，是不是比較安全的選擇呢？

一派網友不想住公司附近 也有人看法不同

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「輝達員工根本不會想住在公司旁邊」、「需要機能就買石牌或天母新案就好啦，學區飲料生活什麼都有了，離北士科也近」、「公司車程距離10～20分鐘剛剛好，離公司太近我覺得是件很噁心的事情」、「我是不會住外商公司旁邊的，整天裁員之後出門每天提醒你是被裁員的那一個感覺很差」。

也有網友回應，「薪資高、房價高」、「別鬧了！ 不住公司旁邊，難道要每天長途通勤嗎」、「現實就是台北、新竹工作機會多，住公司附近才爽」、「喜歡竹北的趕快來買，抗跌一下啊」、「別說竹科，內科也是漲翻」。

有工作人口就有居住需求 但員工真會住公司附近？

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果有工業區、科技園區，因為有工作人口，且還是所得收入高的族群，因此自然也會產生住宅需求，房價也比較保值。不過，也不代表房價就不會跌，如果漲得太高，還是有可能修正，另外也是看園區屬性，像是工業區就不一定，但科學園區就比較保值。

至於員工是否會住在公司附近？曾敬德指出，有聽過一種說法，是在竹科工作的工程師需要on call，若機台有問題，需要快速到廠內，可能就不會住得太遠，但如果是設計研發，或可以線上工作，就未必要住在附近，可能會選擇住在商圈附近，或者若有小孩，就會住在學區附近。