ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不敗教主要交屋了！曝買房優點「鐵板一塊」：做資產配置

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「不敗教主」陳重銘分享，自己即將交屋，「其實是資產的一個配置，去年4月股災我借了理財型房貸進場，賺錢後在7月底買了這間房。」他也在文中提到，房子優勢明顯，「房價基本上就是鐵板一塊。」對他來說，買房不只是居住需求，而是資產配置的重要一環，也展現他「股房雙引擎」的投資邏輯。

陳重銘今（15）日在粉專透露，該間房子已是精裝修，入住前只需要添購書桌、書櫃與電視櫃，連沙發、電視都已有人贊助，可以幾乎拎包入住。陳重銘表示，這間房坪數為21.78坪，位在蛋黃區，「小小的21.78坪，當初屋主開價3888」，他還派出小編協助談判，最後成功以3630成交，換算每坪約152萬，比同樓層均價160萬還便宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曝買房動機「長期資產配置策略」

他也透露，原屋主因央行打房導致資金吃緊，甚至一度打算違約，「我算是剛好出現嗎？」談到買房動機，陳重銘直言是長期資產配置策略的一部分。他分享自己的操作路徑，「股票賺錢>>買房>>股災借錢買股票>>賺錢再買房」，並解釋為何不用股票質借，「股票最大的問題就是波動大」，一旦股價下跌就可能被追繳保證金。

相較之下，他認為房子優勢明顯，「房價基本上就是鐵板一塊」，加上自己買在精華地段，因此透過理財型房貸借錢投資，「根本不用擔心補保證金」，還能享有隨借隨還、按日計息的彈性。

想盡快還清「藉『好窄房』借錢再一間」

他也透露，這次房貸借了2000萬，利率30年2.4%，後續還規劃更大額度的理財型房貸，「我是打算盡快還清，所以我去年底又去辦理6000的理財型房貸，我就耐心等待，川普不會老老實實的！將來有機會再大舉進場，我的2000房貸就有著落了！」屆時就能讓這間「好窄」的房子，成為下一間房的跳板。

關鍵字：陳重銘房貸股災蛋黃區資產配置買房交屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不敗教主要交屋了！曝買房優點「鐵板一塊」：做資產配置

「不敗教主」陳重銘分享，自己即將交屋，「其實是資產的一個配置，去年4月股災我借了理財型房貸進場，賺錢後在7月底買了這間房。」他也在文中提到，房子優勢明顯，「房價基本上就是鐵板一塊。」對他來說，買房不只是居住需求，而是資產配置的重要一環，也展現他「股房雙引擎」的投資邏輯。

6小時前

直言台中房價漲太快　顏炳立：2026年價修換量

面對2026年全球政經局勢詭譎多變，戴德梁行董事總經理顏炳立今（15）日應台中市建築經營協會之邀，出席「大師講座」首講，從資金、市場結構與產品面向，剖析台灣房市走向。會中聚焦台中市場，他直言台中因土地供給量大、房價漲勢過快，「勢必要休息一下」。

6小時前

2026台南土地第一標登場　在地：建商已「半休息」

台南市政府地政局今年第1次辦理開發區土地聯合標售，推出包含麻豆工業區、北安商業區及南科特定區開發區塊F、G區段徵收區等3處開發區，共計11筆10標土地，總底價25億4879萬元。專家分析，面對融資緊縮與各項政策面的困境，中小建商已「半休息」。

6小時前

房市窒息量觸底　新北預售單月賣千戶、月增75％

11月預售交易量反彈，月增15%，房市出現小陽春，但年減仍達32%。其中，新北表現亮眼，揭露上千件，月增高達75%。信義房屋專家表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢。

8小時前

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線現獵地潮

台中市土地市場買家換人當，近日南區13期重劃區與5期大進段分別有企業主入市獵地，巧合的是，2筆土地成交單價均落在每坪72萬元，顯示出市場對於精華區地價的強勁支撐力，專家認為剛需仍有支撐。

9小時前

慎入！新居驚見「15隻活蟑螂集結」嚇壞　除蟲專家揭驚人真相

「小強」蟑螂居然跟隨包裹入侵新家！有香港民眾近日在社群平台分享，表示自搬入新居僅大半個月後，在大門門框處驚見一群黑色昆蟲聚集，讓他嚇得立刻拍照求助網友。照片顯示至少十多隻黑色蟑螂密集停留在門框上方，該住戶形容一度被嚇得「好驚恐」。

9小時前

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

「土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元，開發商根本吃不消，每坪造價增加2~3萬元，若再不緩下來，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」鄉林集團董事長賴正鎰說。

10小時前

「便當南霸天」起家厝拆招停業　饕客見告示：鬆一口氣！

台灣人愛吃便當，高雄發跡的「正忠排骨飯」1991年由創辦人王致中在三民區正忠路創立，至今已35年，該店以超大炸排骨聞名，堪稱「便當南霸天」，起家厝日前突歇業，震驚一票高雄人，在地人透露，內部整修暫停營業。

11小時前

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬6千元」找整理師　屋主怒：像盤子

新的一年即將到來，做好大掃除，以嶄新、乾淨環境迎未來，一名網友指出，搬進新透天厝一年後，決定花錢請整理師協助整理與清潔，原以為能一次到位，沒想到實際成果與期待差很大，該清掃的、處理的都沒做好用，「一直在聊天動作很慢」，最後收費1萬6千元，讓她直呼「像當了盤子」，貼文掀起熱論。

11小時前

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」　在地諷：屋主很天真

2022年疫情期間，台中市七期重劃區一棟豪宅租客疑似因投資失利發生墜樓事故身亡，事隔4年，該屋主求售該戶豪宅，開價3980萬元，在地仲介搖頭認為，太天真了！

12小時前

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺..

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

過年想帶家人國旅「民宿每晚80..

房東自刊同物件免服務費！她想跳..

持有12年！870萬→2800..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

地主不留！　開價1.6億賣「溫..

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

不敗教主要交屋了！曝買房優點「..

直言台中房價漲太快　顏炳立：2..

2026台南土地第一標登場　在..

房市窒息量觸底　新北預售單月賣..

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線..

新居驚見「15隻蟑螂集結」嚇壞..

工地成本最多增2億！　賴正鎰：..

「便當南霸天」起家厝拆招停業　..

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬..

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366