不敗教主要交屋了！曝買房優點「鐵板一塊」：做資產配置

「不敗教主」陳重銘分享，自己即將交屋，「其實是資產的一個配置，去年4月股災我借了理財型房貸進場，賺錢後在7月底買了這間房。」他也在文中提到，房子優勢明顯，「房價基本上就是鐵板一塊。」對他來說，買房不只是居住需求，而是資產配置的重要一環，也展現他「股房雙引擎」的投資邏輯。

陳重銘今（15）日在粉專透露，該間房子已是精裝修，入住前只需要添購書桌、書櫃與電視櫃，連沙發、電視都已有人贊助，可以幾乎拎包入住。陳重銘表示，這間房坪數為21.78坪，位在蛋黃區，「小小的21.78坪，當初屋主開價3888」，他還派出小編協助談判，最後成功以3630成交，換算每坪約152萬，比同樓層均價160萬還便宜。

曝買房動機「長期資產配置策略」

他也透露，原屋主因央行打房導致資金吃緊，甚至一度打算違約，「我算是剛好出現嗎？」談到買房動機，陳重銘直言是長期資產配置策略的一部分。他分享自己的操作路徑，「股票賺錢>>買房>>股災借錢買股票>>賺錢再買房」，並解釋為何不用股票質借，「股票最大的問題就是波動大」，一旦股價下跌就可能被追繳保證金。

相較之下，他認為房子優勢明顯，「房價基本上就是鐵板一塊」，加上自己買在精華地段，因此透過理財型房貸借錢投資，「根本不用擔心補保證金」，還能享有隨借隨還、按日計息的彈性。

想盡快還清「藉『好窄房』借錢再一間」

他也透露，這次房貸借了2000萬，利率30年2.4%，後續還規劃更大額度的理財型房貸，「我是打算盡快還清，所以我去年底又去辦理6000的理財型房貸，我就耐心等待，川普不會老老實實的！將來有機會再大舉進場，我的2000房貸就有著落了！」屆時就能讓這間「好窄」的房子，成為下一間房的跳板。