房市窒息量觸底　新北預售單月賣千戶、月增75％





▲2025年11月全台房屋成交數據顯示，預售市場表現新北市似乎有觸底反彈跡象。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

11月預售交易量反彈，月增15%，房市出現小陽春，但年減仍達32%。其中，新北表現亮眼，揭露上千件，月增高達75%。信義房屋專家表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

信義房屋統計， 2025年11月全台房屋成交數據顯示，預售市場表現新北市似乎有觸底反彈跡象，11月揭露件數達3749件，月增15%，寫下近8個月以來新高。不過年減32%，仍明顯低於長期均量單月8千件水準。

進一步觀察六都，新北市表現最亮眼，超過新竹、台中、台南與高雄四都總量，新北揭露量從10月的669戶增至1173戶，月增率高達 75%，年增率也同步成長78%。





▲全台11月預售交易量統計。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

揭露量較大的個案包括有板橋的「協和新中興」、「遠揚之森A+」，新店央北重劃區的「華固譽誠」，新莊「百達莊園」與中和的「大同新紀元」與「豐森大境」等案。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「在北市外溢、當地剛需買盤支撐下，新北市房市相對具有支撐，且觀察揭露量大的個案，除了具備完整基地，還搭配相對合理的價位，因此繳出順銷成績。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢，不過過去經驗景氣再爛也要有單月4、5千件水準，但2025年單月平均僅有3500件，市場處於交易窒息量，隨時都有機會反彈。」

曾敬德表示：「房市似乎呈現北穩南冷的趨勢，北部地區房價不像中南部飆漲這麼快，順銷的個案相對較多一些，中南部地區則是需要時間消化這段時間的漲幅。」

但曾敬德也表示：「不過現在股市已經突破3萬點，對於房市多少有些支撐，2026年預售市場可能還是呈現盤整等待復甦機會。」

