工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息





▲鄉林董事長賴正鎰表示，土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元，開發商根本吃不消，每坪造價增加2~3萬元，若再不緩下來，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」鄉林集團董事長賴正鎰說。

鄉林集團董事長賴正鎰表示：「對於開發商來說，2026年將採取更保守的經營策略，『不購地、少推案、建照展期』，現在土地降價約10%，但土地價格應該再降20%，房市才可能恢復交易與生機。」

賴正鎰表示：「預估央行應該在Q3會有微調放寬政策，但因為年底選舉到來，幅度應該有限。」至於2026年房市，他表示：「雙北應是量縮、價微揚，仍有2至3%的漲幅；其他地區則是價平、量縮的格局，全台全年總推案量年減6%，約在1.9兆元至2兆元左右。」

▲近期的「土方之亂」，昨（14日）國土管理署召開記者會滅火。（示意圖／記者陳筱惠攝）

至於近期的「土方之亂」，昨（14日）國土管理署召開記者會滅火，提出加速4大方向來解決現況，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載土方得申請裝置GPS。

賴正鎰直言：「政府看到了問題，這應該是政府有史以來最積極的一次，但這個問題要在短時間內解決，恐怕有難度。」他說：「土方的解決，完全解決恐需要花上4~5年的時間，才能全上軌道。」

賴正鎰表示：「目前一些中小型建商資金吃緊，所以工期拉長或乾脆都不推案，尤其是遇到土石方的全流向管制問題，開發商成本大幅上揚，甚至根本無法出土，工期勢必拉更長。」

賴正鎰觀察：「雙北的土方處理價格已經漲了3~5倍，南部甚至漲了5~8倍，每個建案的成本增加8000萬元~2億元，每坪造價增加2~3萬元，開發商根本吃不消，若政府再不協助解決，照這樣下去，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」

賴正鎰建議：「政府應先在北中南地區先完善建置土方最終處理場、全部砂石車安裝GPS定位系統，在此之前，應該維持現況，放寬管制。」

