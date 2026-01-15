ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

▲▼ 鄉林董事長賴正鎰 。（圖／記者項瀚攝）

▲鄉林董事長賴正鎰表示，土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元，開發商根本吃不消，每坪造價增加2~3萬元，若再不緩下來，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」鄉林集團董事長賴正鎰說。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄉林集團董事長賴正鎰表示：「對於開發商來說，2026年將採取更保守的經營策略，『不購地、少推案、建照展期』，現在土地降價約10%，但土地價格應該再降20%，房市才可能恢復交易與生機。」

賴正鎰表示：「預估央行應該在Q3會有微調放寬政策，但因為年底選舉到來，幅度應該有限。」至於2026年房市，他表示：「雙北應是量縮、價微揚，仍有2至3%的漲幅；其他地區則是價平、量縮的格局，全台全年總推案量年減6%，約在1.9兆元至2兆元左右。」

▲▼ 工地,缺工,營建業,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期的「土方之亂」，昨（14日）國土管理署召開記者會滅火。（示意圖／記者陳筱惠攝）

至於近期的「土方之亂」，昨（14日）國土管理署召開記者會滅火，提出加速4大方向來解決現況，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載土方得申請裝置GPS。

賴正鎰直言：「政府看到了問題，這應該是政府有史以來最積極的一次，但這個問題要在短時間內解決，恐怕有難度。」他說：「土方的解決，完全解決恐需要花上4~5年的時間，才能全上軌道。」

賴正鎰表示：「目前一些中小型建商資金吃緊，所以工期拉長或乾脆都不推案，尤其是遇到土石方的全流向管制問題，開發商成本大幅上揚，甚至根本無法出土，工期勢必拉更長。」

賴正鎰觀察：「雙北的土方處理價格已經漲了3~5倍，南部甚至漲了5~8倍，每個建案的成本增加8000萬元~2億元，每坪造價增加2~3萬元，開發商根本吃不消，若政府再不協助解決，照這樣下去，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」

賴正鎰建議：「政府應先在北中南地區先完善建置土方最終處理場、全部砂石車安裝GPS定位系統，在此之前，應該維持現況，放寬管制。」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

關鍵字：土方土方之亂造價成本鄉林賴正鎰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市窒息量觸底　新北預售單月賣千戶、月增75％

11月預售交易量反彈，月增15%，房市出現小陽春，但年減仍達32%。其中，新北表現亮眼，揭露上千件，月增高達75%。信義房屋專家表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢。

5分鐘前

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線現獵地潮

台中市土地市場買家換人當，近日南區13期重劃區與5期大進段分別有企業主入市獵地，巧合的是，2筆土地成交單價均落在每坪72萬元，顯示出市場對於精華區地價的強勁支撐力，專家認為剛需仍有支撐。

57分鐘前

慎入！新居驚見「15隻活蟑螂集結」嚇壞　除蟲專家揭驚人真相

「小強」蟑螂居然跟隨包裹入侵新家！有香港民眾近日在社群平台分享，表示自搬入新居僅大半個月後，在大門門框處驚見一群黑色昆蟲聚集，讓他嚇得立刻拍照求助網友。照片顯示至少十多隻黑色蟑螂密集停留在門框上方，該住戶形容一度被嚇得「好驚恐」。

1小時前

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

「土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元，開發商根本吃不消，每坪造價增加2~3萬元，若再不緩下來，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」鄉林集團董事長賴正鎰說。

1小時前

「便當南霸天」起家厝拆招停業　饕客見告示：鬆一口氣！

台灣人愛吃便當，高雄發跡的「正忠排骨飯」1991年由創辦人王致中在三民區正忠路創立，至今已35年，該店以超大炸排骨聞名，堪稱「便當南霸天」，起家厝日前突歇業，震驚一票高雄人，在地人透露，內部整修暫停營業。

3小時前

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬6千元」找整理師　屋主怒：像盤子

新的一年即將到來，做好大掃除，以嶄新、乾淨環境迎未來，一名網友指出，搬進新透天厝一年後，決定花錢請整理師協助整理與清潔，原以為能一次到位，沒想到實際成果與期待差很大，該清掃的、處理的都沒做好用，「一直在聊天動作很慢」，最後收費1萬6千元，讓她直呼「像當了盤子」，貼文掀起熱論。

3小時前

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」　在地諷：屋主很天真

2022年疫情期間，台中市七期重劃區一棟豪宅租客疑似因投資失利發生墜樓事故身亡，事隔4年，該屋主求售該戶豪宅，開價3980萬元，在地仲介搖頭認為，太天真了！

4小時前

持有12年！870萬→2800萬　嘉義台積宅屋主轉手賺2.2倍

台積電（2330）近期股價站上1700元改寫新高，嘉義台積宅表現也相當亮眼，根據實登揭露，嘉義有間屋齡17年的透天，原屋主入手價870萬元，持有12年後以總價2800萬元售出，粗估帳面獲利達1930萬元，大賺2倍。

5小時前

星巴克五權店房東落難　拖累營業中店面1億元法拍

2026年房市甫開局，2名自然人名下位於台中的4筆精華不動產，將於3月進行第一拍，總底價3億4640萬元，不僅涵蓋七期豪宅，更有星巴克與知名公益團體伊甸基金會承租的店面，引發市場高度關注。信義房屋專家認為一拍流標機會高。

6小時前

土地所有權人注意！115年公告地價與申報地價開跑　2／2截止

每2年辦理1次的公告地價將已於115年1月1日正式公告，並自1月2日起至2月2受理申報地價，南投縣地政處籲請所有土地所有權人留意申報時程，及早完成申報、保障自身權益。

23小時前

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺..

過年想帶家人國旅「民宿每晚80..

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

持有12年！870萬→2800..

房東自刊同物件免服務費！她想跳..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

地主不留！　開價1.6億賣「溫..

「土方之亂」延燒！　國土署提4..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市窒息量觸底　新北預售單月賣..

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線..

新居驚見「15隻蟑螂集結」嚇壞..

工地成本最多增2億！　賴正鎰：..

「便當南霸天」起家厝拆招停業　..

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬..

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」..

持有12年！870萬→2800..

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

115年公告地價與申報地價開跑..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366