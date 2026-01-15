ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」　在地諷：屋主很天真

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市七期重劃區一棟豪宅租客疑似因投資失利發生墜樓事故身亡，事隔4年屋主求售，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2022年疫情期間，台中市七期重劃區一棟豪宅租客疑似因投資失利發生墜樓事故身亡，事隔4年，該屋主求售該戶豪宅，開價3980萬元，在地仲介搖頭認為，太天真了！

回顧案情，2022年5月間，該棟豪宅保全員聽到物品自高處墜地的聲響外出察看，驚見有人倒臥血泊中，警方獲報趕往拉起封鎖線處理，引起討論。

經查，吳男是北部人，獨自租住在該戶豪宅，事發前曾向親友吐苦水，表示投資虛擬貨幣失利情緒低落很想不開，沒想到發生憾事，引起社會譁然。事隔4年，該屋主求售該戶豪宅，開價3980萬元，也在刊登網頁表明「該戶為事故屋」。

在地房中表示：「該豪宅事故相當多，除了墜樓意外，近期也捲進虐殺案中，不斷登上媒體版面，對於房價有不小影響。」

另一名房仲則說：「該社區價格漲不太動，可粗分成毛胚房，單價約落在37~38萬元，有裝潢的戶別單價落在43~45萬元，此次開賣的物件單價落在41萬元，其實偏高，加上是特殊事故，沒有競爭力。」

尤其是現在實價登錄已經上路超過10年，過去屋主於2018年以3810萬元購入的資訊也都相當透明，現在開價3980萬元，也許可以有議價空間，但房仲透露：「屋主可能很天真，將利息、管理費、裝潢、持有稅等算進去，很單純要平盤賣，可能得花很長的時間。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

關鍵字：台中豪宅墜樓事故七期重劃房市行情虛擬貨幣

