持有12年！870萬→2800萬　嘉義台積宅屋主轉手賺2.2倍

台積電（2330）近期股價曾站上1700元改寫新高，嘉義台積宅表現也相當亮眼，根據實登揭露，嘉義有間屋齡17年的透天，原屋主入手價870萬元，持有12年後以總價2800萬元售出，粗估帳面獲利達1930萬元，大賺2倍。

根據內政部實價登錄，太保市太保二路1棟屋齡17年的4層樓透天，2025年1月由3名設籍台北市的自然人以總價2800萬元、無貸款方式買下。原屋主在2013以總價870萬元入手，持有約12年後以近3倍價格轉手，粗估帳面獲利約1930萬元、漲幅逾200%。

不只長線持有屋主嘗到甜頭，短期轉手也不乏「翻倍」案例。位於縣府五街、屋齡3年的4層樓透天，原屋主入手價約千萬元，持有僅3年加價1160萬元，以總價2160萬元出場，房價幾乎直接翻倍。

鄰近嘉太產業園區的北港路二段，也有3層樓新透天，屋主同樣持有3年後加價700萬元出售，買方一樣以無貸款、近2倍價格接手。

台灣房屋嘉義縣府高鐵加盟店店東郭文雄指出，太保市近年受惠台積電題材持續發酵，房價一路攀升，轉手翻3倍、4倍成交的案例並不少見。由於太保早期房價基期偏低，即便價格翻倍，相較都會區水位仍屬親民，因此吸引外地買盤積極進場，熱區主要集中在縣府特區，以及鄰近台積電廠區、故宮南院周邊，自住、投資置產客群皆有。

▲嘉義縣太保市高價差透天交易。資料來源：內政部實價登錄；台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

郭文雄坦言，太保不少屋主普遍惜售，寧願空置也不急於出租或出售，甚至預留給子女返鄉居住，市場釋出量有限，也推升優質物件稀有性，讓買方更願意以高價承接。

在台積電效應帶動下，區域「成家門檻」也快速墊高。以主要受惠區太保市為例，根據統計，透天住宅平均總價自2024年的1397萬元，至2025年攀升至2323萬元，漲幅逾6成，等於晚一年進場，可能就要多付近千萬元。

產業利多持續，但「限貸」讓承接力道降溫。東森房屋嘉義後莊加盟店店東陳梅桂表示，近期買方結構已出現明顯轉變，過去推升縣府特區、高鐵特區等台積利多區房價的投資客幾乎退場，目前以剛性自住需求為主。

陳梅桂說：「在房價快速上漲後，貸款條件趨嚴，資金調度不若以往，加上房地產變現相對不易，台股股價又屢創新高，讓不少游資轉向股市，導致房市買氣明顯縮水。」

