買4年新成屋！他見「樑柱下方油漆有點深」喊毛　一拆輕隔間秒暈

記者周亭瑋／綜合報導

作家黃大米日前於社群平台分享看屋經驗，揭露中古屋常見的裝潢陷阱。一名粉絲買下屋齡四年的成屋後，發現樑柱油漆異常，拆解輕隔間竟發現牆面布滿滲漏處理的「打針」痕跡，最終無奈負擔部分費用解約。

該名粉絲指出，他在簽約後交屋前，因察覺裝潢樑柱下方的油漆顏色不均且表面不平滑，與原屋主協商拆除部分隔間檢查；不料，牆內竟是滿目瘡痍的漏水補救痕跡，最終只能支付代書費及對分拆除裝潢費用以求退屋。

黃大米也提醒，若見到房屋牆壁被全面包覆（包板），通常與壁癌或無法根治的漏水有關。

對此，網友紛紛產生共鳴，指出不僅木作包板，甚至「全屋重新粉刷」也是常見的遮羞手法，「中古屋最好都不要裝潢，原牆壁看最準，刷油漆就好，窗戶邊、角落都是最會漏水的地方」、「新油漆也是一個問題，一開始還覺得對方人真好」、「一般人都喜歡買裝潢好的中古屋，孰不知金玉其外敗絮其中」、「還有貼壁紙的也要留個心眼，人很會隱惡揚善」。

內行直言，買屋應優先選擇「現況交屋」或「毛胚屋」，最能看清原始屋況。此外，異常的裝潢配置也值得玩味，就有過來人分享道，曾看過一間房，刻意製作整面牆的書桌，卻沒燈、沒電、沒插座，甚至沒椅子，也沒使用過的痕跡，顯然是用書桌當作遮掩漏水的道具。

針對房屋買賣中的漏水爭議，依據《民法》第354條及第359條規定，出賣人對於買受人應負「物之瑕疵擔保責任」。若買賣標的物有減少價值或效用之瑕疵（如漏水），買受人得請求減少價金或解除契約。消基會專家建議，簽約前務必要求屋主提供「建物現況說明書」，並在合約中載明漏水保固責任；若發現室內有大面積包板、新漆或壁紙，可要求屋主提供施作前的屋況照片，或徵得同意後由專業驗屋團隊使用紅外線熱顯像儀檢測牆內含水率，以確保權益。