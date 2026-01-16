跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

圖、文／漢皇韶光提供

隨著北投士林科技園區（北士科）發展動能向外輻射，加上全球AI巨頭輝達（NVIDIA）入主議題加持，周邊生活圈房市表現亮眼。其中，位於葫蘆堵、社子一帶的指標案「漢皇韶光」，憑藉優異的地段價值與產品規畫，在市場理性階段脫穎而出。除了建案本身的硬實力，其幕後推手「信義代銷」透過專業的「全房產」服務鏈，成功鎖定科技與金融客群，讓該案開案即熱銷七成，成為支撐該案維持高檔銷況的重要關鍵。

信義代銷「全房產」策略 神秘客稽查建立品牌信任度

信義代銷表示，近年住宅市場已進入高度理性階段，購屋族群資訊透明、決策速度快，代銷端必須具備更高的市場敏銳度與判讀能力。

「漢皇韶光」專案經理李羽涵指出，本案進場購屋的結構以科技產業從業人員、金融相關專業族群為主；這群高素質客戶對生活質感與通勤效率有極高要求。信義代銷透過仲介體系長期累積的人脈網絡與購屋需求名單，形成完整的「全房產」服務鏈，不僅能精準觸及符合條件的產業族群，也能有效提升需求與產品的媒合效率。相較於傳統代銷模式，信義代銷更能透過大數據分析與實體分店的導入，將潛在客戶精確地導流至案場，確保銷售節奏精準到位。

另外，在房價進入高度盤整與競爭的時代，品牌信任感成為客戶決策的最後一哩路。李羽涵透露，信義代銷與漢皇開發對於品質的要求不僅體現在建築結構上，更延伸至銷售服務的每一個細節。

為了提供客戶最頂級的購屋體驗，信義代銷特別導入「神秘客稽查」機制，不定期對案場服務進行匿名考評與追蹤。李羽涵強調，這種自我要求的機制，是為了確保從最初的接待、產品介紹到後續的簽約服務，都能維持最高水準。這種對服務品質的堅持，結合信義房屋長年累積的品牌形象，成功讓客戶在面對社子區域轉型時，能對「漢皇韶光」產生深厚的品牌信任感。

捷運五站到內湖 台大地震中心外審高標守護

除了代銷端的專業服務，建案本身的優異條件是吸引買方進場的一大關鍵。「漢皇韶光」緊鄰未來捷運環狀線北環段Y24社正公園站（預定），步行僅約450米。李羽涵分享，對於科技族而言，通車後「五站到內湖」的優勢具備極大吸引力，能快速串接內湖科學園區並大幅縮短通勤成本。

建築規格部分，漢皇集團展現再創指標的決心。全案基地約771坪，在整合不易的舊市區中屬稀有大基地開發。結構安全特別經過台大地震中心嚴格外審，具備耐震六級設計。全棟混凝土最高使用至6000psi，並由連續壁與地盤改良工程構築紮實基底。針對室內坪數規劃，提供23至35坪的二至三房選擇，其中「兩房雙衛浴」的規劃更是精準擊中科技首購族對生活實用性的期待。

坐享校園生活美學 跨橋即享北士科紅利

「漢皇韶光」的地段優勢更體現在與自然及校園的親近感。建案與葫蘆國小以綠廊相連，孩童可安心步行上學；家長隨手即可擁抱海光公園與雙河濱公園的綠意生活。李羽涵表示，葫蘆堵、社子生活圈目前房價與北士科核心區有顯著落差，單坪價差高達30萬至50萬元，這種跨過橋即能省下千萬預算的「房價吸引力」，讓不少原先鎖定北士科的客戶紛紛轉向。

掌握翻轉契機 打造台北北區居住新標竿

整體來看，「漢皇韶光」的成功熱銷，源自於漢皇集團對耐震安全與產品細節的堅持，以及信義代銷透過全房產資源精準媒合產業客群的專業實力。在北士科產業動能逐步落地的背景下，「漢皇韶光」不僅是一座現代化住宅指標，更在信義代銷的高標服務守護下，成為台北市北區最受矚目的置產首選。

