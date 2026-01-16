ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

▲▼北士科,士林,漢皇韶光,信義代銷,社子,捷運。（圖／業者提供）

圖、文／漢皇韶光提供

隨著北投士林科技園區（北士科）發展動能向外輻射，加上全球AI巨頭輝達（NVIDIA）入主議題加持，周邊生活圈房市表現亮眼。其中，位於葫蘆堵、社子一帶的指標案「漢皇韶光」，憑藉優異的地段價值與產品規畫，在市場理性階段脫穎而出。除了建案本身的硬實力，其幕後推手「信義代銷」透過專業的「全房產」服務鏈，成功鎖定科技與金融客群，讓該案開案即熱銷七成，成為支撐該案維持高檔銷況的重要關鍵。

信義代銷「全房產」策略　神秘客稽查建立品牌信任度

信義代銷表示，近年住宅市場已進入高度理性階段，購屋族群資訊透明、決策速度快，代銷端必須具備更高的市場敏銳度與判讀能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「漢皇韶光」專案經理李羽涵指出，本案進場購屋的結構以科技產業從業人員、金融相關專業族群為主；這群高素質客戶對生活質感與通勤效率有極高要求。信義代銷透過仲介體系長期累積的人脈網絡與購屋需求名單，形成完整的「全房產」服務鏈，不僅能精準觸及符合條件的產業族群，也能有效提升需求與產品的媒合效率。相較於傳統代銷模式，信義代銷更能透過大數據分析與實體分店的導入，將潛在客戶精確地導流至案場，確保銷售節奏精準到位。

▲▼北士科,士林,漢皇韶光,信義代銷,社子,捷運。（圖／業者提供）

另外，在房價進入高度盤整與競爭的時代，品牌信任感成為客戶決策的最後一哩路。李羽涵透露，信義代銷與漢皇開發對於品質的要求不僅體現在建築結構上，更延伸至銷售服務的每一個細節。

為了提供客戶最頂級的購屋體驗，信義代銷特別導入「神秘客稽查」機制，不定期對案場服務進行匿名考評與追蹤。李羽涵強調，這種自我要求的機制，是為了確保從最初的接待、產品介紹到後續的簽約服務，都能維持最高水準。這種對服務品質的堅持，結合信義房屋長年累積的品牌形象，成功讓客戶在面對社子區域轉型時，能對「漢皇韶光」產生深厚的品牌信任感。

▲▼北士科,士林,漢皇韶光,信義代銷,社子,捷運。（圖／業者提供）

捷運五站到內湖　台大地震中心外審高標守護

除了代銷端的專業服務，建案本身的優異條件是吸引買方進場的一大關鍵。「漢皇韶光」緊鄰未來捷運環狀線北環段Y24社正公園站（預定），步行僅約450米。李羽涵分享，對於科技族而言，通車後「五站到內湖」的優勢具備極大吸引力，能快速串接內湖科學園區並大幅縮短通勤成本。

▲▼北士科,士林,漢皇韶光,信義代銷,社子,捷運。（圖／業者提供）

建築規格部分，漢皇集團展現再創指標的決心。全案基地約771坪，在整合不易的舊市區中屬稀有大基地開發。結構安全特別經過台大地震中心嚴格外審，具備耐震六級設計。全棟混凝土最高使用至6000psi，並由連續壁與地盤改良工程構築紮實基底。針對室內坪數規劃，提供23至35坪的二至三房選擇，其中「兩房雙衛浴」的規劃更是精準擊中科技首購族對生活實用性的期待。

▲▼北士科,士林,漢皇韶光,信義代銷,社子,捷運。（圖／業者提供）

坐享校園生活美學　跨橋即享北士科紅利

「漢皇韶光」的地段優勢更體現在與自然及校園的親近感。建案與葫蘆國小以綠廊相連，孩童可安心步行上學；家長隨手即可擁抱海光公園與雙河濱公園的綠意生活。李羽涵表示，葫蘆堵、社子生活圈目前房價與北士科核心區有顯著落差，單坪價差高達30萬至50萬元，這種跨過橋即能省下千萬預算的「房價吸引力」，讓不少原先鎖定北士科的客戶紛紛轉向。

▲▼北士科,士林,漢皇韶光,信義代銷,社子,捷運。（圖／業者提供）

掌握翻轉契機　打造台北北區居住新標竿

整體來看，「漢皇韶光」的成功熱銷，源自於漢皇集團對耐震安全與產品細節的堅持，以及信義代銷透過全房產資源精準媒合產業客群的專業實力。在北士科產業動能逐步落地的背景下，「漢皇韶光」不僅是一座現代化住宅指標，更在信義代銷的高標服務守護下，成為台北市北區最受矚目的置產首選。

漢皇韶光官網：https://wonderfultime.com.tw

關鍵字：北士科士林漢皇韶光信義代銷社子捷運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

隨著北投士林科技園區（北士科）發展動能向外輻射，加上全球AI巨頭輝達（NVIDIA）入主議題加持，周邊生活圈房市表現亮眼。其中，位於社子、葫蘆堵一帶的指標案「漢皇韶光」，憑藉優異的地段價值與產品規畫，在市場理性階段脫穎而出。除了建案本身的硬實力，其幕後推手「信義代銷」透過專業的「全房產」服務鏈，成功鎖定科技與金融客群，讓該案開案即熱銷七成，成為支撐該案維持高檔銷況的重要關鍵。

1小時前

物價租金飆漲！股市獲利轉進房市避險　專家點名三重左岸：6字頭卡位百萬增值

台股近期屢創新高，市場熱錢充沛，但對許多投資人而言，看著戶頭數字跳動卻感受不到實質喜悅，原因在於：手中現金購買力正在縮水。面對「物價通膨」與「房租飆漲」的雙重夾擊，市場資金出現明顯轉移，大批股市獲利了結的資金，正湧入具備「高補漲動能」的房市熱區，作為資產避風港。

2小時前

避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪宅轉手狠賺2462萬

位於中山區2、3條通的指標案成屋2年，近期出現首筆轉手交易，次頂樓屋主購入約5年，轉手大賺2462萬元，漲幅達37%。在地房仲表示，該社區座落位置環境單純，基本上條通商圈越靠近林森北路、長安東路一段4條通以北，比較「熱鬧」。

3小時前

昔「生技股王」掏空案未了　大股東8千萬透天遭法拍

曾經轟動全台、股價一度飆破500元的昔日「生技股王」康友-KY，目前已下市，過去爆發董事長黃文烈涉嫌掏空公司、財報造假後人間蒸發，導致萬名股東血本無歸。而康友案昔日第10大股東、中部營建商，名下位於台中市東區的5層樓透天厝，近期遭債權人聲請強制執行，底價逾8800萬元。

4小時前

租屋族收公文手抖！被要求「繳回3年租屋補助」：要一次吐回

最近傳出有民眾收到政府公文，要求繳回過去領取的租屋補助，原因是租屋處被認定不符合「住家用稅率」，一次被追回3年的補助款，讓人欲哭無淚。對此，一名房產顧問發文，提醒租屋族小心一種情況，那就是建物謄本上的「用途登記」，是否符合租屋補助資格。

4小時前

房市凍結「自住客只剩20%」　建商自救擺攤吸人氣

房市冷清，建商及代銷業者乾脆主動出擊，今（16日）台中會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，為睽違多年後，少見開發商齊聚參加大型展覽活動，現場相當熱鬧。

5小時前

房子買在「科技園區附近」比較抗跌？內行曝真實情況：看屬性

科技園區附近的房子比較抗跌嗎？近日有網友發文表示，家人打算買房，且把方向鎖定在「科技園區」附近，因為覺得那邊的房子比較抗跌，且之後也不用擔心沒人接手，科技園區、新興重劃區的組合，是不是比較安全的選擇呢？對此，信義房屋專家指出，有工作人口，就會有居住的需求，房屋確實會比較保值。

5小時前

北市10年流失27.1萬人　近清空一個大安區

觀察近10年北台灣3縣市淨遷出人口，台北市淨遷出人口高達27.1萬人，已接近整個大安區人口。不過，新北、桃園分別淨遷入9.6萬、19.1萬人，合計近29萬人，幾乎等同於台北市10ㄈ年來流失人口的缺口。房仲表示，背後與房價有高度關聯。

6小時前

貸款趨嚴＋資金轉股市　嘉義房市「價不跌、量先倒」

嘉義市房市在信用管制與買氣降溫下，逐漸走向「價量分歧」的M型化發展。市區新案因供給稀少、地段條件佳，單價與總價雙雙創高；反觀2房小坪數華廈，則多退居嘉義市、縣交界或重劃區，以低單、低總吸引小資族進場，專家表示，市場結構出現明顯分流。

6小時前

石牌生活圈輝達第一環　石牌制震地標「昇樺知玉」訂簽6%

隨著輝達（NVIDIA）宣布進駐T17、T18，北士科房價水漲船高，最高成交單價近160萬大關，拉開與周邊生活圈的價格差距，石牌身為周圍第一環，區域內新推案「昇樺知玉」，與北士科核心區形成30-40萬元的單價落差，成為自住族的選項。其中，新案「昇樺知玉」因地段與結構規劃兼具，成為近期市場關注焦點。

6小時前

【我要抱抱】橘貓聽門開聲秒上前討抱 整隻伸長超勾錐

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

不敗教主要交屋了！曝買房優點「..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

北市10年流失27.1萬人　近..

房市凍結「自住客只剩20%」　..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

房東自刊同物件免服務費！她想跳..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

租補公文通知「繳回3年補助」！..

房屋1個月就成交「買家竟是臨演..

ETtoday房產雲

最新新聞more

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準..

物價通膨！股市獲利轉進房市避險

避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

租補公文通知「繳回3年補助」！..

房市凍結「自住客只剩20%」　..

買在科技園區附近比較抗跌？內行..

北市10年流失27.1萬人　近..

貸款趨嚴＋資金轉股市　嘉義房市..

石牌制震地標「昇樺知玉」訂簽6..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366