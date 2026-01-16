物價租金飆漲！股市獲利轉進房市避險　專家點名三重左岸：6字頭卡位百萬增值

▲物價與租金雙雙走高，股市獲利資金轉向房市避險，專家點名新北三重左岸是價值被低估的「補漲績優股」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

台股近期屢創新高，市場熱錢充沛，但對許多投資人而言，看著戶頭數字跳動卻感受不到實質喜悅，原因在於：手中現金購買力正在縮水。面對「物價通膨」與「房租飆漲」的雙重夾擊，市場資金出現明顯轉移，大批股市獲利了結的資金，正湧入具備「高補漲動能」的房市熱區，作為資產避風港。

▲通膨侵蝕購買力，股市獲利轉向房市避險。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

針對近期房市動向，台灣經濟研究院總監劉佩真分析，租金上漲主要受四大因素驅動。首先是人口移動與外溢效果，北市高房價迫使租屋族向新北外移；其次為交通建設與都市發展推升區域價值；第三是產業布局，如三重有科技園區進駐，就業機會增加也帶動居住需求；最後則是市場供給短少與房東將持有成本轉嫁。

▲台灣經濟研究院總監劉佩真。

劉佩真指出，新北市的三重、永和及中和等地，租金漲幅在區域中名列前茅，甚至出現雙位數成長，使得年輕人「租屋痛苦指數」飆升。以三重為例，每個月繳的房租已逼近購屋利息支出，催生出由「租轉買」的剛性需求。許多原本還在觀望中的租屋族開始轉念：「與其幫房東繳越來越貴的房租，不如把資金拿來置產」。

▲▼三重左右兩岸共享捷運與科技紅利。

觀察三重房價走勢，劉佩真認為，三重捷運站共構的指標案「潤泰CITY PARK」實價登錄已突破百萬大關，高樓層成交單價更來到114萬元，代表三重核心區域價值已經獲得市場認證。相較之下，擁有新北第二行政中心加持的左岸，則是價值被低估的績優股。

她進一步說明，僅僅橫跨新北大都會公園，左右岸價差超過30萬元以上。然而，兩側共享公園綠意、捷運機能與科技紅利。換言之，現在進場左岸，等同用幾乎6~7折的成本，卡位未來的百萬增值區。

▲▼「市政帝景」是區域內難得的公園水景首排大基地開發。

看準這波資產保值與補漲商機，甲山林集團在三重左岸展現精準選地眼光，霸氣布局10塊精華土地，從「市政帝寶」、「市政帝景」到「左岸明珠」，皆以讓利價格回饋給消費者；其中，「市政帝景」基地規模達1,788坪，是區域內難得的公園水景首排大基地開發，規劃23層地標建築，由甲山林攜手達欣工程營造，以豪宅級嚴格品管，為住戶提供安心保障。

▲▼「市政帝寶」由甲山林攜手達欣工程營造，以豪宅級嚴格品管。

「市政帝景」具備三大保值關鍵：一、「公園第一排景觀」在寸土寸金的都會區，能擁有永久棟距與開闊綠意，就是房價最硬的支撐；二、「小坪數規劃」主打20至30坪精品宅，總價友善切中市場需求，讓自住客負擔更輕鬆；三、「抗通膨神隊友」首付7%優付款方案，無疑是這波資產重配置浪潮中，聰明的理財槓桿。

▲三重右岸房價破百萬，左岸成「補漲績優股」。

當三重右岸房價坐穩百萬，能以6字頭親民價格入主左岸市政特區，更能坐享建設到位後的補漲紅利。通膨怪獸來襲，房地產成為資金避風港，以低首付輕鬆卡位「市政帝景」，從租客變屋主，也是幫自己搶下資產翻倍列車的頭等席。