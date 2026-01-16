ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

物價租金飆漲！股市獲利轉進房市避險　專家點名三重左岸：6字頭卡位百萬增值

▲物價與租金雙雙走高，股市獲利資金轉向房市避險，專家點名新北三重左岸是價值被低估的「補漲績優股」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

台股近期屢創新高，市場熱錢充沛，但對許多投資人而言，看著戶頭數字跳動卻感受不到實質喜悅，原因在於：手中現金購買力正在縮水。面對「物價通膨」與「房租飆漲」的雙重夾擊，市場資金出現明顯轉移，大批股市獲利了結的資金，正湧入具備「高補漲動能」的房市熱區，作為資產避風港。

▲▼三重,新北大都會公園,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲通膨侵蝕購買力，股市獲利轉向房市避險。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

針對近期房市動向，台灣經濟研究院總監劉佩真分析，租金上漲主要受四大因素驅動。首先是人口移動與外溢效果，北市高房價迫使租屋族向新北外移；其次為交通建設與都市發展推升區域價值；第三是產業布局，如三重有科技園區進駐，就業機會增加也帶動居住需求；最後則是市場供給短少與房東將持有成本轉嫁。

▲▼甲山林,市政帝景,台灣經濟研究院總監,劉佩真。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣經濟研究院總監劉佩真。

劉佩真指出，新北市的三重、永和及中和等地，租金漲幅在區域中名列前茅，甚至出現雙位數成長，使得年輕人「租屋痛苦指數」飆升。以三重為例，每個月繳的房租已逼近購屋利息支出，催生出由「租轉買」的剛性需求。許多原本還在觀望中的租屋族開始轉念：「與其幫房東繳越來越貴的房租，不如把資金拿來置產」。

▲▼CITYLINK,三重店,機場捷運、中和新蘆線三重站共構。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼三重左右兩岸共享捷運與科技紅利。

▲▼三重科技園區,群光大樓。（圖／記者姜國輝攝）

觀察三重房價走勢，劉佩真認為，三重捷運站共構的指標案「潤泰CITY PARK」實價登錄已突破百萬大關，高樓層成交單價更來到114萬元，代表三重核心區域價值已經獲得市場認證。相較之下，擁有新北第二行政中心加持的左岸，則是價值被低估的績優股。

她進一步說明，僅僅橫跨新北大都會公園，左右岸價差超過30萬元以上。然而，兩側共享公園綠意、捷運機能與科技紅利。換言之，現在進場左岸，等同用幾乎6~7折的成本，卡位未來的百萬增值區。

▲▼甲山林,市政帝景,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「市政帝景」是區域內難得的公園水景首排大基地開發。

▲▼甲山林,市政帝景,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

看準這波資產保值與補漲商機，甲山林集團在三重左岸展現精準選地眼光，霸氣布局10塊精華土地，從「市政帝寶」、「市政帝景」到「左岸明珠」，皆以讓利價格回饋給消費者；其中，「市政帝景」基地規模達1,788坪，是區域內難得的公園水景首排大基地開發，規劃23層地標建築，由甲山林攜手達欣工程營造，以豪宅級嚴格品管，為住戶提供安心保障。

▲▼甲山林,市政帝景,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「市政帝寶」由甲山林攜手達欣工程營造，以豪宅級嚴格品管。

▲▼甲山林,市政帝景,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

「市政帝景」具備三大保值關鍵：一、「公園第一排景觀」在寸土寸金的都會區，能擁有永久棟距與開闊綠意，就是房價最硬的支撐；二、「小坪數規劃」主打20至30坪精品宅，總價友善切中市場需求，讓自住客負擔更輕鬆；三、「抗通膨神隊友」首付7%優付款方案，無疑是這波資產重配置浪潮中，聰明的理財槓桿。

▲▼甲山林,市政帝景,三重左岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲三重右岸房價破百萬，左岸成「補漲績優股」。

當三重右岸房價坐穩百萬，能以6字頭親民價格入主左岸市政特區，更能坐享建設到位後的補漲紅利。通膨怪獸來襲，房地產成為資金避風港，以低首付輕鬆卡位「市政帝景」，從租客變屋主，也是幫自己搶下資產翻倍列車的頭等席。

關鍵字：台股通膨房租資金轉移房市避險三重左岸新北房價租轉買補漲市政帝景甲山林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

隨著北投士林科技園區（北士科）發展動能向外輻射，加上全球AI巨頭輝達（NVIDIA）入主議題加持，周邊生活圈房市表現亮眼。其中，位於社子、葫蘆堵一帶的指標案「漢皇韶光」，憑藉優異的地段價值與產品規畫，在市場理性階段脫穎而出。除了建案本身的硬實力，其幕後推手「信義代銷」透過專業的「全房產」服務鏈，成功鎖定科技與金融客群，讓該案開案即熱銷七成，成為支撐該案維持高檔銷況的重要關鍵。

1小時前

物價租金飆漲！股市獲利轉進房市避險　專家點名三重左岸：6字頭卡位百萬增值

台股近期屢創新高，市場熱錢充沛，但對許多投資人而言，看著戶頭數字跳動卻感受不到實質喜悅，原因在於：手中現金購買力正在縮水。面對「物價通膨」與「房租飆漲」的雙重夾擊，市場資金出現明顯轉移，大批股市獲利了結的資金，正湧入具備「高補漲動能」的房市熱區，作為資產避風港。

1小時前

避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪宅轉手狠賺2462萬

位於中山區2、3條通的指標案成屋2年，近期出現首筆轉手交易，次頂樓屋主購入約5年，轉手大賺2462萬元，漲幅達37%。在地房仲表示，該社區座落位置環境單純，基本上條通商圈越靠近林森北路、長安東路一段4條通以北，比較「熱鬧」。

3小時前

昔「生技股王」掏空案未了　大股東8千萬透天遭法拍

曾經轟動全台、股價一度飆破500元的昔日「生技股王」康友-KY，目前已下市，過去爆發董事長黃文烈涉嫌掏空公司、財報造假後人間蒸發，導致萬名股東血本無歸。而康友案昔日第10大股東、中部營建商，名下位於台中市東區的5層樓透天厝，近期遭債權人聲請強制執行，底價逾8800萬元。

4小時前

租屋族收公文手抖！被要求「繳回3年租屋補助」：要一次吐回

最近傳出有民眾收到政府公文，要求繳回過去領取的租屋補助，原因是租屋處被認定不符合「住家用稅率」，一次被追回3年的補助款，讓人欲哭無淚。對此，一名房產顧問發文，提醒租屋族小心一種情況，那就是建物謄本上的「用途登記」，是否符合租屋補助資格。

4小時前

房市凍結「自住客只剩20%」　建商自救擺攤吸人氣

房市冷清，建商及代銷業者乾脆主動出擊，今（16日）台中會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，為睽違多年後，少見開發商齊聚參加大型展覽活動，現場相當熱鬧。

5小時前

房子買在「科技園區附近」比較抗跌？內行曝真實情況：看屬性

科技園區附近的房子比較抗跌嗎？近日有網友發文表示，家人打算買房，且把方向鎖定在「科技園區」附近，因為覺得那邊的房子比較抗跌，且之後也不用擔心沒人接手，科技園區、新興重劃區的組合，是不是比較安全的選擇呢？對此，信義房屋專家指出，有工作人口，就會有居住的需求，房屋確實會比較保值。

5小時前

北市10年流失27.1萬人　近清空一個大安區

觀察近10年北台灣3縣市淨遷出人口，台北市淨遷出人口高達27.1萬人，已接近整個大安區人口。不過，新北、桃園分別淨遷入9.6萬、19.1萬人，合計近29萬人，幾乎等同於台北市10ㄈ年來流失人口的缺口。房仲表示，背後與房價有高度關聯。

6小時前

貸款趨嚴＋資金轉股市　嘉義房市「價不跌、量先倒」

嘉義市房市在信用管制與買氣降溫下，逐漸走向「價量分歧」的M型化發展。市區新案因供給稀少、地段條件佳，單價與總價雙雙創高；反觀2房小坪數華廈，則多退居嘉義市、縣交界或重劃區，以低單、低總吸引小資族進場，專家表示，市場結構出現明顯分流。

6小時前

石牌生活圈輝達第一環　石牌制震地標「昇樺知玉」訂簽6%

隨著輝達（NVIDIA）宣布進駐T17、T18，北士科房價水漲船高，最高成交單價近160萬大關，拉開與周邊生活圈的價格差距，石牌身為周圍第一環，區域內新推案「昇樺知玉」，與北士科核心區形成30-40萬元的單價落差，成為自住族的選項。其中，新案「昇樺知玉」因地段與結構規劃兼具，成為近期市場關注焦點。

6小時前

「十年後依然在姨母笑」XD Apink找來柳炳宰復刻名場面

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

不敗教主要交屋了！曝買房優點「..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

北市10年流失27.1萬人　近..

房市凍結「自住客只剩20%」　..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

房東自刊同物件免服務費！她想跳..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

租補公文通知「繳回3年補助」！..

房屋1個月就成交「買家竟是臨演..

ETtoday房產雲

最新新聞more

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準..

物價通膨！股市獲利轉進房市避險

避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

租補公文通知「繳回3年補助」！..

房市凍結「自住客只剩20%」　..

買在科技園區附近比較抗跌？內行..

北市10年流失27.1萬人　近..

貸款趨嚴＋資金轉股市　嘉義房市..

石牌制震地標「昇樺知玉」訂簽6..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366