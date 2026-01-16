ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

海線輸了！　老蛋黃區奪台中千萬宅交易量冠軍

▲▼ 台中市北區街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年台中市總價千萬元內的首購住宅交易，集中在成熟的北區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售屋市場隨著工料雙漲，千萬預算僅能買到外圍區，不過中古市場卻打破刻板印象，2025年台中市總價千萬元內的首購住宅交易，反而集中在成熟市區中古屋。根據實價登錄統計，千萬宅成屋達4256件，奪下交易冠軍的是台中市北區，顯示平價市場主力明顯向中古屋靠攏。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

2025年台中市總價千萬元內的首購住宅交易，反而集中在成熟市區中古屋。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「近年政府打炒房政策讓市場回歸自住需求，加上新青安房貸在去年第三季獲得公股行庫彈性支持，使首購族成為撐盤關鍵，也帶動低總價產品買氣穩定。」

目前台中新案均價普遍站上5字頭，小資族若想以千萬內購入新屋，只能往外圍區段發展，選擇相對有限；反觀中古屋，若能接受一定屋齡，可在成熟市區找到落腳機會，不僅可立即入住，銀行鑑價也較穩定，更有利銜接新青安貸款，推升中古屋在平價市場的市占率，較2024年再提高約10％。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年台中市總價千萬元內的首購住宅交易。

進一步觀察千萬宅熱區，成屋部分由北區以631件奪冠，西屯區560件居次，北屯區470件排名第三，西區與南區也擠進前五名，清一色為原台中市蛋黃行政區。

台灣房屋信實復興特許加盟店店長吳建緯表示：「市中心中古屋具備『生活機能成熟』、『價格相對平實』、『銀行鑑價穩定』3大優勢，尤其屋齡約15至25年的產品，屋況尚可，又享有地段條件，單價多落在2、3字頭，約為同區新案的5至6折，性價比高，因此成為首購族首選。」

預售市場部分，近年海線推案量大，但景氣轉冷拉長銷售期，部分建商為刺激買氣祭出2字頭促銷價，掀起讓利戰，使海線成為「低預算買新屋」的熱門區段。另外，台中港特定區近期迎來交屋潮，未來轉售釋出量可望增加，預期海線低總價交易仍有成長空間。

澄岳地政士事務所鐘雅馨認為：「整體來看，2025年台中千萬宅市場已由外圍新案轉向市區中古，且未來半年內，交屋潮挹注的市場仍是高檔，也因此首購族不再只能向郊區靠攏，而是以CP值為核心，在成熟生活圈中尋找穩定落腳點。」

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

