避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪宅轉手狠賺2462萬

▲位於中山區2、3條通的指標豪宅次頂樓戶轉手，前屋主買進5年，大賺2462萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

位於中山區2、3條通的指標案成屋2年，近期出現首筆轉手交易，次頂樓屋主購入約5年，轉手大賺2462萬元，漲幅達37%。在地房仲表示，該社區座落位置環境單純，基本上條通商圈越靠近林森北路、長安東路一段4條通以北，比較「熱鬧」。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於北市中山區2、3條通的「鐫豊」成屋約2年，近期實價揭露出現首筆轉手交易，22層次頂樓戶權狀75坪，以總價9100萬元交易，拆算單價138.2萬元。

該戶前屋主在2020年預售時買進，僅持有約5年，就大賺2462萬元，漲幅高達37%。拆算單價則從100.6萬元一口氣跳漲到138.6萬元。

住商不動產中山南京加盟店長林榮昭表示：「條通共分為1~10條通，並不是所有區域都存有抗性，以本次討論的社區來說，靠近中山北路及市民大道，環境相對單純，而該社區樓層夠高、躍過市民高架，坐擁不錯的景觀，加上品牌建商加持，每坪成交138萬元算是合理。」

林榮昭指出：「1~10條通當中，林森北路越靠近南京東路，人流出入比較複雜。另外以南北向來看，基本上以長安東路一段的4條通當作分界，南邊的1~3條通環境相對單純，而往北就有比較多特殊型態的店家，尤其是8~9條通。」

▲1~3條通、尤其是天津街以西範圍，環境頗為單純。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「中山區條通商圈有不少改建案，觀察1~3條通、尤其是天津街以西範圍，價格表現出色，除本次討論的『鐫豊』，另外預售案『御上中山』雖然基地面積不到百坪，但成交單價也來到140萬元水準。」

葉沛堯也表示：「林森北路商圈機能成熟，雖然有一些環境上的抗性，但除部分自用買盤，還有一些收租型置產買方，因此小坪數住宅價格狀況也不錯，指標案成交單價也是能來到120~140萬元水準。」

▲條通豪宅交易分析整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！