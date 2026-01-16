BTS高雄開唱住宿瘋漲　「他1招破解」被讚爆！粉絲驚：真的可行

▲網友認為，租屋或許比較便宜。（示意圖／資料照）



南韓人氣男團BTS（防彈少年團）於2025年全員退伍，日前宣布將在今年11月19、21、22日到高雄開唱，消息一公開，竟有疑似飯店群組互相通報「關房漲價」。對此，有網友找到破解的方法，不如直接在高雄租房一個月，也許比住飯店還要便宜，貼文迅速引爆共鳴。

住宿價格飆漲！網友破盲點「直接租房更划算」

有網友在Threads發文，「我突然想到，今年11月的BTS高雄場，直接在高雄租房租一個月，是不是比住宿還要便宜？」

貼文一出，網友紛紛點頭，「也是可以不要考慮只租一個月，畢竟高雄演唱會很多，說不定每個月都有親朋好友可以用得到」、「可以數人合租，畢竟提前解約還要虧到押金」、「我建議你租一年，畢竟活動這麼多，平常還能租別人」、「可以欸，不是鬧區的話，租整層的一萬多，三房兩廳分一下都比較便宜欸」、「2026年高雄世運檔期是滿的，真的可以租一年」。

底下就有網友貼出租屋網的資訊，主打可短期租出1個月，鄰近高雄火車站，8坪小套房，每月租金5500元，含水電跟網路，拎包就可以入住。

還有網友指出，乾脆直接在高雄買房，「建議直接買一間大套房，遇到想看的團就自己住，其他時間可以出租給看其他場演唱會的客人，這樣還能貼補購房費用」、「我家樓下有一戶台南人，買我們這邊的房子只是因為來高雄看演唱會方便，我家離捷運站走路5分鐘，只能說有錢人真的還挺多的」。

觀光局啟動稽查 暫未發現違規



高雄市觀光局表示，昨日已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；不過目前查無不法，均在旅館備查房價之內。

高雄市觀光局表示，若訂房平台疑似有意串聯旅館業者，於BTS演唱會期間聯合提高房價，行為恐涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。若旅宿業者涉有惡意哄抬房價或無故取消訂房，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。