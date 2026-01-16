房市凍結「自住客只剩20%」　建商自救擺攤吸人氣

▲台中會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，萬群地產此次出動19個在售建案主動出擊。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市冷清，建商及代銷業者乾脆主動出擊，今（16日）台中會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，為睽違多年後，少見開發商齊聚參加大型展覽活動，現場相當熱鬧。

「台中百工百業博覽會」這次不只拚年貨商機，更是房地產業者在打房低氣壓下的一次集體反攻，包含萬群地產、富旺國際、中陽建設、富宇建設以及上下垂直的建材業指標業者通通到齊，要在自住客市場裡搶單。

▲建商及代銷業者主動出擊擺攤搶客，代表性三羽建材也出動共襄盛舉。

面對目前市況，萬群地產董事長謝坤成直言：「股市的熱錢（約23兆元）只要有1%回到房市，就會回溫，目前市場只剩下20%的自住客。在這種盤整期，建商不能再像以前一樣高姿態，現在要成交只有三條路，就是要地點絕佳、價格漂亮、產品超好。」

據了解，萬群地產此次出動19個在售建案，包下10個櫃位，對於績效部分，謝坤成認為：「雖然熱鬧意義大於實質效應，但台中終於有自己的國際展覽館，不論如何都要來共襄盛舉。」

▲富旺國際董事長林宗毅與總經理林祐任一早坐鎮展覽館現場。

另外突圍軍隊還有富旺國際，更祭出多項優惠選擇把「CP值」拉到最高。富旺國際董事長林宗毅表示：「這次參展祭出天天抽星宇機票的優惠，適逢台中國際會展中心剛落成，希望透過這幾天的促銷活動能帶動業績。」

他也提到：「此次展覽現場許多建材業者、房地產上下游廠商參展，也有助產業間互動，未來也能透過整合上下游來降低成本，可以把省下來的錢回饋在房價上。」

▲中陽集團把旗下大買家、異想新樂園等資源整合，也將樣品屋、宜居陽台等建案特色搬進展間。

深耕台中45年的中陽集團把旗下大買家、異想新樂園等資源整合進來，展區有球池、冰淇淋等拍照打卡體驗區，在展區中獨樹一格，中陽集團董事長張博鈞表示：「此次將樣品屋、宜居陽台等建案特色搬進展間，為參觀過程增添輕鬆愉快的氛圍，也進一步拉近品牌與生活之間的距離。」

實地觀察，這場百工百業博覽會展區多達684間攤位，其中旅遊、年貨大街等專區人潮踴躍、走道擠得水洩不通，也讓房地產業者信心大增，在農曆年前為房市注入暖流。

