「便當南霸天」起家厝拆招停業　饕客見告示：鬆一口氣！





▲「正忠排骨飯」原本招牌相當顯眼，目前已暫停營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣人愛吃便當，高雄發跡的「正忠排骨飯」1991年由創辦人王致中在三民區正忠路創立，至今已35年，該店以超大炸排骨聞名，堪稱「便當南霸天」，起家厝日前突歇業，震驚一票高雄人，在地人透露，內部整修暫停營業。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄發跡的「正忠排骨飯」1991年 由創辦人王致中在高雄市三民區正忠路創立，至今已35年。（圖／翻攝自Google Maps）

1991年成立的「正忠排骨飯」，主打「出外人的便當」一炮而紅，起家厝就是三民區的正忠店，目前分店遍地開花，北、中、南都有，根據官網介紹，創辦人王致中當初在三民區正忠路向黃正忠先生租屋經營，因此品牌取名為「正忠排骨飯」，目前全台有33家分店，以南部分店最多，每到用餐時刻，人潮絡繹不絕，堪稱「便當南霸天」。

不過，對照地籍謄本，該店面在1991年由王姓自然人買下，持有人同時戶籍登記於嘉義縣六斗子，不排除為王致中出手作為起家厝之用。

▲起家厝在《Google Maps》上已顯示暫停營業。（圖／翻攝自Google Maps）

而該店面日前突無預警歇業、拆除裝潢，驚呆一票在地人，門口火速掛出紅布條「整修內部暫停營業」，讓不少在地人鬆一口氣，而距離該店最近的十全店店員透露，整修時間至少也要2~3個月。

正忠排骨飯回應，起家厝因為設備老舊，屬於汰舊換新型整修，若以目前1月進度推算，最快有望在4~5月重新回歸，且前幾年開始，正忠就以最具代表性的「排骨」為核心，打造品牌專屬標準字「正忠排骨體」、吉祥物IP「排骨君」，各分店外觀招牌開始陸續換上新裝，起家厝整修後，就會換上全新品牌形象。

▲正忠排骨飯正忠店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產大順路店店東張政德表示，正忠路位於三民區，該區屬於大昌商圈，生活機能便利，附近大昌路、大豐路是市區的重要幹道，沿線車水馬龍、人來人往，周邊商家林立，又有國小，屬於密集住宅區，消費人口眾多，中午、晚上都有用餐的人潮。

張政德指出，周邊以透天為主，且不少是透天店住可「住商混用」做生意，加上鄰近學校帶來穩定人流，商業氛圍濃厚。若以透天換算地價來看，土地單價落在90~100萬元，角間面寬更大，且具廣告效應，預估地價也有110~120萬元左右。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」