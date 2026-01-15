2026台南土地第一標登場　在地：建商已「半休息」

▲台南市政府地政局今年第1次辦理開發區土地聯合標售，預計3月6日開標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市政府地政局今年第1次辦理開發區土地聯合標售，推出包含麻豆工業區、北安商業區及南科特定區開發區塊F、G區段徵收區等3處開發區，共計11筆10標土地，總底價25億4879萬元。專家分析，面對融資緊縮與各項政策面的困境，中小建商已「半休息」。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

台南市地政局局長陳淑美表示，台南第1次土地標售，共計11筆10標土地，總底價25億4879萬元，預計3月6日開標。最受矚目的是北安商業區2標商業用地，其中1筆商業地931.9坪，單價66.8 萬元，底價6億2229萬元，為此次標售單、總價最高土地。F、G區段徵收區則共有3標4筆土地標售，面積207.2~576.4坪，換算單價41.3~53.6萬元。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，過去房市熱絡時期，市場呈現「蛋黃、蛋白、甚至蛋殼都好賣」的狀態，但在央行信用管制持續壓抑買氣下，購地判斷標準已明顯改變。「現在不是有題材就能賣，而是回到基本面，地段好不好、生活機能成不成熟，才是關鍵。」

▲台南市政府地政局今年第1次辦理開發區土地聯合標售。資料來源：台南市地政局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

佘光宗分析，連過去推案火熱的南科周邊，目前不論是房、地價都出現「買氣熄火」，先前區域價格快速墊高，已提前反映利多，在買氣降溫下，無論是地價或房價，都暫時難再創高，成交量同步萎縮，預估此次建商仍持續觀望。

台南市不動產開發公會理事長宋育豪指出，工業區土地的買方多以企業自用擴產為主，是否進場關鍵仍在「剛性需求」與產線規劃，並非短線題材就能推動成交。

至於深受外界矚目的商60與F、G區，在房市量縮、資金成本上升、政策不確定性仍高的環境下，「還有餘裕持續購地的建商，恐怕只剩具規模的一線上市櫃建商。」至於多數中小型建商，面對融資緊縮與各項政策面的困境仍待解決，現階段多已轉為觀望，甚至呈現「半休息」狀態，購地動能明顯降溫。

