慎入！新居驚見「15隻活蟑螂集結」嚇壞　除蟲專家揭驚人真相

新屋門框上驚見黑色蟑螂成群，至少15隻蟑螂聚集門框，畫面引發密集恐懼症網友熱議。（圖／翻攝自Threads，@didijai39）

▲至少15隻蟑螂聚集門框牆面，畫面引發密集恐懼症網友熱議。（圖／翻攝自Threads，@didijai39）

「小強」蟑螂居然跟隨包裹入侵新家！有香港民眾近日在社群平台分享，表示自搬入新居僅大半個月後，在大門門框處驚見一群黑色昆蟲聚集，讓他嚇得立刻拍照求助網友。照片顯示至少十多隻黑色蟑螂密集停留在門框上方，該住戶形容一度被嚇得「好驚恐」。

這位在Threads上分享經驗的男子寫道：「剛搬進來才半個月，結果回到家就看到這些東西，現在超驚恐，有人知道這是什麼嗎？要噴什麼殺蟲劑才有效？」照片顯示，在他新家門框牆面上至少出現15隻黑色蟑螂，而牆面也有油漆剝落的情況。

▲蟑螂一隻一隻的從剝落的白色牆面冒出。（圖／翻攝自Threads，@didijai39）

貼文曝光後引發網友熱烈討論，並提醒可能與居家結構有關。有網友指出，照片中的牆壁有修補痕跡，懷疑原本可能存在牆洞或縫隙，是蟑螂藏匿或進出的位置；也有人提醒，蟑螂經常隱藏在牆內或家具後方，看到一次往往是更大族群的徵兆。

該名住戶後續在留言中表示，先以噴霧型殺蟲劑處理這批蟑螂，並趁牠們散開時逐隻拍打殺死。稍後他也計畫購買專用蟑螂藥餌（凝膠餌劑）進一步消滅殘餘害蟲。

針對此現象，《香港01》引述滅蟲專家鄭國鏗（Henry）說法，照片中的這類黑色蟑螂可能是「煙熏蟑螂」（又稱黑褐家蠊），其特徵是體色深、觸角細長。雖然在香港較不常見，但有可能隨貨物進入住宅。

他指出，蟑螂並非單隻出現，若在入口處看到群聚現象，往往代表屋內早已存在蟑螂族群，可能在牆內縫隙、家具底部或管線空隙中孵化。鄭國鏗表示，煙熏蟑螂可在隱密處產卵，一次可生產數十隻幼蟲，若屋主搬入前屋內已有蟲源，搬入後短時間出現大量蟑螂並非不可能。

在防治方法上，專家提出多項建議：首先，保持居家清潔與乾燥，避免食物殘渣或水源吸引蟑螂；其次，在家中天井或外窗附近若有棚架結構，建議在傍晚時段關閉靠近外部的窗戶，減少昆蟲爬入的機會；對於剛拆封的網購貨物包裝，應立即丟棄或在垃圾外袋密封後處理，以免成為害蟲載體。

若要有效殺滅蟑螂，可使用專用的蟑螂凝膠餌劑或藥餌，將餌劑放置在冰箱底部、櫃底等蟑螂常出沒處；不建議將殺蟲噴霧直接施放於窗戶或排水口出入口，因容易使蟑螂四散而難以全面清除。此外，鄭國鏗提醒，若家中有寵物，使用任何化學藥劑前都應先做好防護，例如將寵物帶離現場至少兩小時並確保通風，以保障寵物安全。

