傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線現獵地潮

▲南屯5期原私人停車場的土地面積128.26坪，使用分區為「第二種住宅區」，以總價9234萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市土地市場買家換人當，近日13期重劃區與5期大進段分別有企業主入市獵地，巧合的是，2筆土地成交單價均落在每坪72萬元，顯示出市場對於精華區地價的強勁支撐力，專家認為剛需仍有支撐。

位於13期重劃區大慶段，麻園頭溪首排730坪大面積精華土地，近期成交，單價72萬元，總價來到5.2億元，該地點位於25米慶順路綠園道與20米永順路交界，具備「雙面臨路」與「永久棟距」優勢。

不過出手的不是建商，而是企業主，土開業者透露：「該地原先掛牌單價85萬元，另外雖然該基地享有20%時程獎勵，但基地需進行遺址探勘，再加上隨著建商市場冷卻，多半趨於保守下，反而企業主殺出一條血路。」

▲南區13期重劃區大慶段，麻園頭溪首排730坪大面積精華土地，近期成交，單價72萬元，總價來到5.2億元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，沿著麻園頭溪往南屯前進，5期大進段也傳出成交消息。不同於重劃區此區土地釋出極其稀少，該土地面積128.26坪，土地使用分區為「第二種住宅區」，以總價9234萬元成交，成交單價同樣為72萬元。經查，買方為汽機車零組件相關業者。

謙仁不動產簡剴延分析：「以大進段來說是『剛需』撐盤，尤其5期「住、辦、儲」三合一優勢，許多傳統傳產或中小企業主，偏好將辦公室與住家規劃在同一建築內。對於如汽車零件、輕工業等需要空間『放置現貨』的產業而言，這種具備地利之便、且能結合倉儲功能的土地極具吸引力。」

另外，簡剴延說：「傳產企業主通常也比較喜歡百坪邏輯，5期土地因容積率相對高，會讓傳產主傾向購買100至300坪的地塊。重劃區由於容積率低，他們會買「大一點」的土地來補足所需的使用面積。

行情部分，簡剴延認為：「大進段這類土地的成交行情一直維持在穩定區間，但以7字頭價位來說，相當符合目前行情。」

▲近期中部土地成交主力以企業主為首。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）