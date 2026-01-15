ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線現獵地潮

▲南屯,五期,街景,麻園頭溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯5期原私人停車場的土地面積128.26坪，使用分區為「第二種住宅區」，以總價9234萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市土地市場買家換人當，近日13期重劃區與5期大進段分別有企業主入市獵地，巧合的是，2筆土地成交單價均落在每坪72萬元，顯示出市場對於精華區地價的強勁支撐力，專家認為剛需仍有支撐。

位於13期重劃區大慶段，麻園頭溪首排730坪大面積精華土地，近期成交，單價72萬元，總價來到5.2億元，該地點位於25米慶順路綠園道與20米永順路交界，具備「雙面臨路」與「永久棟距」優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過出手的不是建商，而是企業主，土開業者透露：「該地原先掛牌單價85萬元，另外雖然該基地享有20%時程獎勵，但基地需進行遺址探勘，再加上隨著建商市場冷卻，多半趨於保守下，反而企業主殺出一條血路。」

▲▼ 13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南區13期重劃區大慶段，麻園頭溪首排730坪大面積精華土地，近期成交，單價72萬元，總價來到5.2億元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，沿著麻園頭溪往南屯前進，5期大進段也傳出成交消息。不同於重劃區此區土地釋出極其稀少，該土地面積128.26坪，土地使用分區為「第二種住宅區」，以總價9234萬元成交，成交單價同樣為72萬元。經查，買方為汽機車零組件相關業者。

謙仁不動產簡剴延分析：「以大進段來說是『剛需』撐盤，尤其5期「住、辦、儲」三合一優勢，許多傳統傳產或中小企業主，偏好將辦公室與住家規劃在同一建築內。對於如汽車零件、輕工業等需要空間『放置現貨』的產業而言，這種具備地利之便、且能結合倉儲功能的土地極具吸引力。」

另外，簡剴延說：「傳產企業主通常也比較喜歡百坪邏輯，5期土地因容積率相對高，會讓傳產主傾向購買100至300坪的地塊。重劃區由於容積率低，他們會買「大一點」的土地來補足所需的使用面積。

行情部分，簡剴延認為：「大進段這類土地的成交行情一直維持在穩定區間，但以7字頭價位來說，相當符合目前行情。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲近期中部土地成交主力以企業主為首。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

關鍵字：台中土地企業獵地精華區重劃區5期13期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市窒息量觸底　新北預售單月賣千戶、月增75％

11月預售交易量反彈，月增15%，房市出現小陽春，但年減仍達32%。其中，新北表現亮眼，揭露上千件，月增高達75%。信義房屋專家表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢。

5分鐘前

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線現獵地潮

台中市土地市場買家換人當，近日南區13期重劃區與5期大進段分別有企業主入市獵地，巧合的是，2筆土地成交單價均落在每坪72萬元，顯示出市場對於精華區地價的強勁支撐力，專家認為剛需仍有支撐。

57分鐘前

慎入！新居驚見「15隻活蟑螂集結」嚇壞　除蟲專家揭驚人真相

「小強」蟑螂居然跟隨包裹入侵新家！有香港民眾近日在社群平台分享，表示自搬入新居僅大半個月後，在大門門框處驚見一群黑色昆蟲聚集，讓他嚇得立刻拍照求助網友。照片顯示至少十多隻黑色蟑螂密集停留在門框上方，該住戶形容一度被嚇得「好驚恐」。

1小時前

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

「土方成本飆漲，每建案成本增加8000萬元～2億元，開發商根本吃不消，每坪造價增加2~3萬元，若再不緩下來，每坪房價可能要暴增3~5萬元。」鄉林集團董事長賴正鎰說。

1小時前

「便當南霸天」起家厝拆招停業　饕客見告示：鬆一口氣！

台灣人愛吃便當，高雄發跡的「正忠排骨飯」1991年由創辦人王致中在三民區正忠路創立，至今已35年，該店以超大炸排骨聞名，堪稱「便當南霸天」，起家厝日前突歇業，震驚一票高雄人，在地人透露，內部整修暫停營業。

3小時前

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬6千元」找整理師　屋主怒：像盤子

新的一年即將到來，做好大掃除，以嶄新、乾淨環境迎未來，一名網友指出，搬進新透天厝一年後，決定花錢請整理師協助整理與清潔，原以為能一次到位，沒想到實際成果與期待差很大，該清掃的、處理的都沒做好用，「一直在聊天動作很慢」，最後收費1萬6千元，讓她直呼「像當了盤子」，貼文掀起熱論。

3小時前

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」　在地諷：屋主很天真

2022年疫情期間，台中市七期重劃區一棟豪宅租客疑似因投資失利發生墜樓事故身亡，事隔4年，該屋主求售該戶豪宅，開價3980萬元，在地仲介搖頭認為，太天真了！

4小時前

持有12年！870萬→2800萬　嘉義台積宅屋主轉手賺2.2倍

台積電（2330）近期股價站上1700元改寫新高，嘉義台積宅表現也相當亮眼，根據實登揭露，嘉義有間屋齡17年的透天，原屋主入手價870萬元，持有12年後以總價2800萬元售出，粗估帳面獲利達1930萬元，大賺2倍。

5小時前

星巴克五權店房東落難　拖累營業中店面1億元法拍

2026年房市甫開局，2名自然人名下位於台中的4筆精華不動產，將於3月進行第一拍，總底價3億4640萬元，不僅涵蓋七期豪宅，更有星巴克與知名公益團體伊甸基金會承租的店面，引發市場高度關注。信義房屋專家認為一拍流標機會高。

6小時前

土地所有權人注意！115年公告地價與申報地價開跑　2／2截止

每2年辦理1次的公告地價將已於115年1月1日正式公告，並自1月2日起至2月2受理申報地價，南投縣地政處籲請所有土地所有權人留意申報時程，及早完成申報、保障自身權益。

23小時前

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺..

過年想帶家人國旅「民宿每晚80..

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

持有12年！870萬→2800..

房東自刊同物件免服務費！她想跳..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

地主不留！　開價1.6億賣「溫..

「土方之亂」延燒！　國土署提4..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市窒息量觸底　新北預售單月賣..

傳產業者低調布局　麻園頭溪沿線..

新居驚見「15隻蟑螂集結」嚇壞..

工地成本最多增2億！　賴正鎰：..

「便當南霸天」起家厝拆招停業　..

黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬..

墜樓凶宅賣3980萬「市場價」..

持有12年！870萬→2800..

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

115年公告地價與申報地價開跑..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366