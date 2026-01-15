ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

直言台中房價漲太快　顏炳立：2026年價修換量

▲▼ 單元四,國泰購地,黎明商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立聚焦台中市場直言，因土地供給量大、房價漲勢過快，「勢必要休息一下」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

面對2026年全球政經局勢詭譎多變，戴德梁行董事總經理顏炳立今（15）日應台中市建築經營協會之邀，出席年度「大師講座」首講，從資金、市場結構與產品面向，剖析台灣房市走向。會中聚焦台中市場，他直言，台中因土地供給量大、房價漲勢過快，「勢必要休息一下」。

顏炳立以資金流動速度形容股房差異，他指出，股票市場「三天就能看到錢」，但房地產從看屋、議價到成交，最快也要一個月，資金耐心與承受度完全不同。

回顧市場迴圈，他指出，2024年量價買氣齊揚，2025年則轉為「量縮價平」，預估到了2026年，將出現「價修換量」的修正格局，買氣才有機會回溫。

談及房市的「光明燈」，顏炳立點出3大關鍵，包括經濟成長率、政策方向與資金環境。他指出，主計處預估今年經濟成長率約3.6%，雖利率短期內不易下調，但仍處於相對低檔，「真正惹禍的是資金」，在政策推波助瀾下，部分產品價格已明顯超前基本面。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立今（15）日應台中市建築經營協會之邀，出席年度「大師講座」首講。（圖／記者陳筱惠攝）

對於外界常將少子化視為房市隱憂，顏炳立直言：「台灣房地產跟少子化沒有直接關係」，特別是豪宅市場，主要買盤為高資產族群，多半不需貸款，除了家族傳承需求外，更重要的是資產避險功能。

聚焦台中市場，顏炳立說，台中與雙北最大差異在於「土地還很多」，卻出現七期單價站上百萬元，而車程僅拉開不遠，土地價格卻同樣飆升，顯示資金主導市場，房價被快速拉抬。

「當房價跑得太快，需求追不上供給，賣不動就會套牢，時間一到自然就會下來。」顏炳立強調，長期來看房價仍具支撐，但短期勢必進入修正期。他也以「麵粉與麵包」比喻，土地價格（麵粉）相對穩定，但建物價格（麵包）漲太快，就一定要休息，市場會回歸圓夢與合理負擔的範疇。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示：「顏炳立總經理素有市場國師美譽，每年初發表的『房市代表歌』更是業界風向球，在今年政策未鬆綁、資金板塊挪移的關鍵時刻，定調2026年的攻守策略。」

另外台中市建築經營協會名譽理事長楊志鵬也認為：「目前資金面問題仍是存在於央行，多次上書給總統與央行總裁，業界至今都希望能取消第七波信用管制，或是將二、三戶貸款限制，將真正的活水打開。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

