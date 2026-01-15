黃垢沒刷、蜘蛛網還在！「花1萬6千元」找整理師　屋主怒：像盤子

▲原PO對成果不滿意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

新的一年即將到來，做好大掃除，以嶄新、乾淨環境迎未來，一名網友指出，搬進新透天厝一年後，決定花錢請整理師協助整理與清潔，原以為能一次到位，沒想到實際成果與期待差很大，該清掃的、處理的都沒做好用，「一直在聊天動作很慢」，最後收費1萬6千元，讓她直呼「像當了盤子」，貼文掀起熱論。

整理當天進度緩慢 成果不如預期



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，搬新家後一直未全面整理，今年決定請整理師協助，多數整理師都是依整理時數計價。當天共有3人到場，她家為新透天厝，物品不多，主要是整理一家四口的衣物，且衣櫃尚未裝滿，小孩衣物也已汰換不少，平時每周都會掃地、拖地兩次，家中4間廁所僅主臥使用較頻繁，其餘幾乎全新，另外還包含陽台與地下室清潔。

然而，清潔人員從上午9點開始整理，中午12點原PO出門上班時，竟連一間房間都還沒整理完成。原PO下午3點多返家後發現，主臥與客廳的櫃子仍未整理完成，廁所清潔也不徹底，膠條上的黃垢未刷除，地下室牆面蜘蛛網仍在，鞋櫃也未擦拭。

透天厝整理清潔收費1.6萬



幫忙看家的家人轉述，整理人員過程中動作很慢，且一直在聊天，「喝我冰箱的飲料，最後也沒帶走丟掉」，疑似弄壞浴室面盆排水孔的防蟲蓋子，卻沒有告知。最終對方收費1萬6千元，原PO感覺自己像盤子，「這個就是一次生意，以後也不會叫他來清潔了。」

貼文曝光，掀起網友討論，「因為他們是整理師，不是單純打掃，是要和你溝通怎麼規劃物品，所以會比較貴。妳需要的是清潔人員」、「妳需要的是居家清潔」、「這種用功時算錢的我一律不找，效率越低我要給他越多，根本鬼扯」、「首先要知道，整理師本來就不含清潔，如果你的報價有含清潔，那這個報價的人蠻有問題的」。