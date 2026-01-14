ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

士林夜市「隱藏版OUTLET」爆紅　9年長約總租金飆5520萬

記者項瀚／台北報導

士林夜市大東路上一間「隱藏版OUTLET」掀起熱議，經查該店每月租金50萬元，租約簽9年，總價高達5520萬元。信義房屋專家觀察，疫後北市觀光商圈中，西門町復甦力道最強，反觀士林夜市較缺乏商圈多元性，恐怕不是多數年輕人逛街首選，但該商圈仍具基本盤，OUTLET憑藉高CP值仍有望殺出血路。

▲▼ 士林夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲士林夜市大東路上一間「隱藏版OUTLET」掀起熱議，經查該店每月租金50萬元，租約簽9年，總價高達5520萬元。（圖／記者項瀚攝）

士林夜市大東路上一間品牌聯合特賣會OUTLET近期在網上引發熱議，被稱為「士林夜市隱藏版OUTLET」，網友們直呼「價格也太佛」、「好便宜！」、「也太划算」。

該店面由2棟透店合併，過去由ABC Mart承租。經查實價登錄，該店面登記坪數81坪，在去年1月以每月50萬元出租，租約9年、並含有調漲機制，總計9年租金總價達5520萬元，相當驚人。

士林夜市在地房仲林榮昭表示：「大東路為士林夜市黃金地段，且本次討論店面頗靠近文林路口，點位佳，每月50萬元租金總價看似高，但其由2透店合併，換算下來1間25萬元，算是符合行情認知。」

不過，林榮昭觀察：「士林夜市在疫後雖有復甦，但高點在2023、2024年，但從2025年開始，又有一些店家做不下去撤出，目前整體空置率粗抓在3成左右。」

攤開實價登錄紀錄，本次討論店面每月50萬元，為大東路史上第五高價。最高價的店面是大東路15之11號、15之12號，在2015年以每月90萬元出租，2透店合併101坪。

▲▼ 士林夜市大東路最高價的5筆店面租賃交易 。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲士林夜市大東路最高價的5筆店面租賃交易。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「觀察疫情之後北市觀光商圈的人潮表現，西門町復甦狀況最為理想，該商圈業種多元，又陸續有知名品牌進駐，例如泡泡瑪特、玩具凡斗城、Potato Corne等等，除了觀光人潮，也吸引雙北年輕人聚集。」

至於士林夜市，曾敬德表示：「該商圈較缺乏多元性，主力以餐飲為主，在地年輕人若要選擇逛街採買，也比較不會選擇士林夜市，但即便如此，OUTLET業者裝修成本較低，快速上架、快速去化，憑藉高CP值，仍有望能殺出一條血路。」

▲▼ 士林夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲大東路為士林夜市頗為精華的點位，尤其是鄰近文林路口的地段。（圖／記者項瀚攝）

土地所有權人注意！115年公告地價與申報地價開跑　2／2截止

每2年辦理1次的公告地價將已於115年1月1日正式公告，並自1月2日起至2月2受理申報地價，南投縣地政處籲請所有土地所有權人留意申報時程，及早完成申報、保障自身權益。

過年想帶家人國旅「民宿每晚8000元」　改查日本機票：愛不起台灣

春節連假即將到來，不少人早早規劃出遊行程，一名網友計畫春節帶家人國旅，到東部走春，不過一查住宿價格後驚呼「還是出國比較實在」，房價高得驚人，甚至比飛日本還要貴，最後決定放棄出遊計畫，乖乖待在家省錢，「窮人才出國，有錢人玩國旅，是真的」，貼文掀起熱論。

肯定政府土方程序簡化　建商大老籲同行：積極配合

「土方之亂」延燒，今（14日）國土管理署親上火線，提出4大協助土方去化的方向。對此，中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全提出3大回應，肯定「程序簡化」以有效降低營建成本，此外也給營建業3大建議，「積極配合數位監管、善用直接利用流程、爭取多元去化路徑」來優化建案管理。

「土方之亂」延燒！　國土署提4解方：土資場不得拒收

「土方之亂」持續延燒，今（14日）國土管理署親上火線，召開記者會，強調以4大方向來解決現況，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載土方得申請裝置GPS。

開價2.8億→3.5億！　文山特區星巴克逆風加價賣

房市買氣冷，「賣不掉加價賣」還有用嗎？星巴克高雄澄清文衡門市2011年開幕，位於高雄文山特區，常常一位難求，2024年開價2.8億元求售，之後上調為3億元，沒想到今年再調整為3.5億元，專家認為，區域地價行情落在120~140萬元。

跟房仲說好租屋　才知房東也刊登「且免1萬5服務費」！過來人教1招

民眾看屋時常會需要房仲的協助，有時需要付仲介服務費，不過一名網友表示，聯繫房仲看房，並口頭表達租屋意願後，當天就發現房東自行刊登同一物件，且免服務費，她陷入掙扎，「會為了良心多付1萬5000元嗎？」對此，過來人建議，直接找房東租房，事後包紅包給房仲。

西屯預售案鎖熱門總價帶　單月賣17戶登台中市銷冠

根據最新統計資料顯示，台中市2025年11月預售屋熱銷建案前10名中，西屯區以地段優勢，一口氣包攬5個席次。其中，「富宇富美圖」單月成交17戶，榮登全市當月銷冠。

終結上漲首翻黑！　全台房地合一稅收年減26.8%

2025年房市吹起「霸王級寒流」，交易量縮、投資買盤退場，連帶反應在稅收表現。根據統計，2025年全台個人房地合一稅收523.82億元，與去年相比大跌26.8%，終止該稅上路以來連續7年走升紀錄，更是房地合一稅首度出現負成長。

打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

房產投資客帥過頭日前拋出「台北市恐變成鬼城，老公寓別苦等都更，應盡快賣掉」的說法，引發市場熱議。對此，《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，解析台北與六都蛋黃、蛋白區的長線走勢，他直言：「我能理解市場對老屋與高齡城市的焦慮，但台北市不可能變鬼城，蛋黃區只會愈來愈多，不會消失。」

【對決柯志恩】賴瑞隆市長初選出線！　曝「我一直跟高雄在一起」

