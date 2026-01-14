士林夜市「隱藏版OUTLET」爆紅　9年長約總租金飆5520萬

記者項瀚／台北報導

士林夜市大東路上一間「隱藏版OUTLET」掀起熱議，經查該店每月租金50萬元，租約簽9年，總價高達5520萬元。信義房屋專家觀察，疫後北市觀光商圈中，西門町復甦力道最強，反觀士林夜市較缺乏商圈多元性，恐怕不是多數年輕人逛街首選，但該商圈仍具基本盤，OUTLET憑藉高CP值仍有望殺出血路。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

▲士林夜市大東路上一間「隱藏版OUTLET」掀起熱議，經查該店每月租金50萬元，租約簽9年，總價高達5520萬元。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

士林夜市大東路上一間品牌聯合特賣會OUTLET近期在網上引發熱議，被稱為「士林夜市隱藏版OUTLET」，網友們直呼「價格也太佛」、「好便宜！」、「也太划算」。

該店面由2棟透店合併，過去由ABC Mart承租。經查實價登錄，該店面登記坪數81坪，在去年1月以每月50萬元出租，租約9年、並含有調漲機制，總計9年租金總價達5520萬元，相當驚人。

士林夜市在地房仲林榮昭表示：「大東路為士林夜市黃金地段，且本次討論店面頗靠近文林路口，點位佳，每月50萬元租金總價看似高，但其由2透店合併，換算下來1間25萬元，算是符合行情認知。」

不過，林榮昭觀察：「士林夜市在疫後雖有復甦，但高點在2023、2024年，但從2025年開始，又有一些店家做不下去撤出，目前整體空置率粗抓在3成左右。」

攤開實價登錄紀錄，本次討論店面每月50萬元，為大東路史上第五高價。最高價的店面是大東路15之11號、15之12號，在2015年以每月90萬元出租，2透店合併101坪。

▲士林夜市大東路最高價的5筆店面租賃交易。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「觀察疫情之後北市觀光商圈的人潮表現，西門町復甦狀況最為理想，該商圈業種多元，又陸續有知名品牌進駐，例如泡泡瑪特、玩具凡斗城、Potato Corne等等，除了觀光人潮，也吸引雙北年輕人聚集。」

至於士林夜市，曾敬德表示：「該商圈較缺乏多元性，主力以餐飲為主，在地年輕人若要選擇逛街採買，也比較不會選擇士林夜市，但即便如此，OUTLET業者裝修成本較低，快速上架、快速去化，憑藉高CP值，仍有望能殺出一條血路。」

▲大東路為士林夜市頗為精華的點位，尤其是鄰近文林路口的地段。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

信義房屋更多相關新聞