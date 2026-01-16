ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

貸款趨嚴＋資金轉股市　嘉義房市「價不跌、量先倒」

▲▼ 。（圖／東屋提供）

▲嘉義市區新案因供給稀少、地段條件佳，單價與總價雙雙創高。（圖／東森房屋嘉義後庄加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市房市在信用管制與買氣降溫下，逐漸走向「價量分歧」的M型化發展，專家表示，市區新案因供給稀少、地段條件佳，單價與總價雙雙創高；反觀2房小坪數華廈，則多退居嘉義市、縣交界或重劃區，以低單、低總吸引小資族進場，市場結構出現明顯分流。

▲▼ 。（圖／東屋提供）

▲近期嘉義市區指標新案接連刷新區域高價，總價帶落在2000~3000萬元，單價甚至最高已站上57萬元。（圖／東森房屋嘉義後庄加盟店提供）

東森房屋嘉義後庄加盟店店東陳梅桂表示，近期嘉義市區指標新案接連刷新區域高價，總價帶多落在2000~3000萬元，單價甚至最高已站上57萬元，銷售表現不俗。

陳梅桂指出，嘉義市區多年缺乏大型新推案，腹地有限，周邊多為老舊華廈或透天，使得新案一推出便受到自住買方青睞。「不少買方寧願選擇市中心新案，也不願退到外圍買透天，關鍵仍在地段與生活機能。」

▲▼ 。（圖／東屋提供）

▲在第七波信用管制後，嘉義房市近期呈現明顯的「量縮」格局，市場以剛性自住需求為主。（圖／東森房屋嘉義後庄加盟店提供）

相對市中心價格，陳梅桂指出，小坪數華廈則多集中在湖子內重劃區、和睦重劃區，以及嘉義市、縣交界地帶，單價落在2字頭，以降低總價吸引首購族、小家庭進場。

嘉義市透天市場也出現明顯轉變，新透天幾乎全面「電梯化」，且位於精華區、明星學區周邊，搭配雙車庫規劃，以高規格豪墅為主流，總價也拉高到3000萬元起跳。

▲▼ 。（圖／東屋提供）

▲東森房屋嘉義後庄加盟店店東陳梅桂表示，隨市場對「價格不再大漲」逐步形成共識，自住需求略有回溫，成交量出現緩漲。（圖／東森房屋嘉義後庄加盟店提供）

陳梅桂表示，在第七波信用管制後，嘉義房市近期呈現明顯的「量縮」格局，在貸款條件趨嚴、資金轉向股市等因素下，成交量衰退幅度遠大於價格變動，市場買氣明顯降溫，成交量起碼出現3成以上的跌幅。「價格端相對有撐，近期房價修正約1成，並未出現大幅下跌，價跌不深、但成交量少很多」。

而在限貸下，過去因台積電效應而卡位的投資客已退潮，像是高鐵特區投資客已明顯退場，目前市場以剛性自住需求為主，陳梅桂分析，隨市場對「價格不再大漲」逐步形成共識，自住需求略有回溫，成交量出現緩漲，但整體仍處盤整期，成交量尚未回到過往高點。

關鍵字：嘉義房市房價小坪數華廈透天豪墅買氣東森房屋嘉義後庄加盟店

