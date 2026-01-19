20年全國電子撤出板橋地標三角窗　驚人月租曝光

▲全國電子撤出板橋文化路一段、漢生東路交叉的地標三角窗近1年時間。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

板橋文化路一段、漢生東路交叉的地標三角窗，過去長期由全國電子承租，至少20年。然而該店撤出近1年，以每月65萬元高價求租，經查房東是板橋在地人，登記在板橋指標豪宅中。

板橋文化路一段、漢生東路交叉的三角窗，過去長期由全國電子承租，且相當醒目，也算是區域地標店面之一。不過，全國電子在去年4月左右撤出，至今過去了近1年時間仍空置。

經查，該透店房東為林姓自然人，早在民國79年就透過買賣取得，屋主登記地址在板橋指標豪宅「東方富域」。經查《591房屋交易網》，該透店1~5層面積共286.9坪，以每月65萬元開價求租，換算每年高達780萬元。

▲板橋文化路一段、漢生東路交叉的全國電子舊址求租。（圖／翻攝自591）

大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「該透店地段不錯，緊鄰板橋車站，對面就是大台北新劇院的預定地，車潮量大，曝光效果佳，且過去由全國電子長期承租，算是板橋地標型三角窗點位。」

不過，江志亮表示：「該透店雖然車流量大，但人潮就比較弱一些，走路、逛街的人比較不會走到那裡去，此外每月65萬元租金，基本上是大企業才有機會進駐，但這種公司對店面的要求又更加刁鑽，老公寓、透天競爭力較差。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「全國電子在該店面經營至少20年以上，時間太久，實在不可考了，而全國電子在去年搬到埔墘，推測首要考量也是租金成本，此外該店面為1~5層建物，1樓單層面積不夠大、又被騎樓空間吃掉，可能也是搬家的考量之一。」

韋昀廷分析：「該店面每月65萬元，總價高，租客勢必受限，估計醫療、醫美相關產業進駐的可能性較高，若要能順利去化，估每月租金總價應在55萬元左右。」

▲板橋地標三角窗資料整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

