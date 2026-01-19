住宅行情破百萬定錨！板橋「遠雄信義CENTER」黃金級綠建築廠辦　絕版稀缺性助企業實現資產補漲＋品牌升級



▲「遠雄信義CENTER」位居新北AI科技走廊核心，串聯新板特區、遠東Tpark、台65快速道路與國道3號。

圖、文／遠雄信義CENTER提供

在AI與高科技產業噴發的今日，許多傳統企業與在地二代接班人正面臨相同的焦慮：現有的舊廠房雖然陪著公司打拚多年，但在關鍵時刻規格卻已難以追上製程進化或顯露疲態。遠雄房地產業者觀察到，目前企業主最常遇到的經營痛點，包含老舊廠房載重不足、樓高受限，導致昂貴的精密機具無法進駐，且老舊環境難以吸引高階人才與年輕一代，加上國際供應鏈對ESG規範與碳焦慮的壓力，讓轉型迫在眉睫。





▲位於板橋戰略核心位置的「遠雄信義CENTER」3D示意圖，展現企業總部的大氣門面與現代化設計。

為何捨土城選板橋？揭開「遠雄信義CENTER」更具價值的關鍵

面對鄰近土城區廠辦如中工雲宇宙、長虹智慧園區等紛紛開出6字頭行情，遠雄房地產業者分析，為何「遠雄信義CENTER」更值得企業主優先入主：

門牌稀缺性勝出：板橋工業用地比例低於1%，在土地飽和的情況下，板橋門牌的稀有價值遠高於土城，未來轉手時的競爭對手極少。

資產主控權紅利：鄰近的板橋Tpark園區採「只租不售」模式，遠雄房地產業者表示，若想與Google等國際大廠為鄰並擁有「自有資產」，「遠雄信義CENTER」是該區最理想的戰略破口。





▲遠東Tpark通訊園區成功吸引全球科技龍頭Google進駐，帶動周邊科技研發聚落成形。

價值窪地補漲強勁：指標住宅「遠揚之森A+」實價登錄已衝破120萬，對照住宅行情，目前「遠雄信義CENTER」廠辦價格，具備比土城更強大的比價效應與增值空間。





▲隨著Google、Amazon等大廠進駐，遠東Tpark已成為板橋科技核心，帶動周邊住宅房價，更突顯出「遠雄信義CENTER」廠辦目前仍處於極具潛力的價值補漲區。

破解一：絕版地段與資產自主權——板橋工業地僅1%的珍稀席位

針對「租不如買」的難題，遠雄房地產業者指出，板橋區都市計畫內工業用地僅佔1%，且土地已近飽和。遠雄房地產業者強調，相較於周邊住宅單價衝上120萬天價，「遠雄信義CENTER」不僅提供稀有的「板橋門牌」，更讓企業主能以相對低點擁有自有資產，免受租金調漲之苦。





▲挑高大器的公設大廳空間示意圖，將大面採光留給公共區域，提供企業主高品質的接待與洽談環境。

破解二：頂級規格解決設備進場難題——李祖原大師操刀專業機能

許多製造業企業主在轉型過程中，常受限於老舊廠房的載重與電力不足，導致高階自動化設備無法進駐。針對此痛點，李祖原建築師事務所規劃了超越傳統的專業機能，首先標準層挑高達4.3米，充分預留了精密產線與大型機台所需的立體空間，並透過強大的結構支撐與電力配置，確保高精密製程在運行時能保持極高穩定度。

此外，建築規劃上更特別考量了物流裝卸效率，設置有「吊裝陽台（吊裝口）」，確保從貨櫃進場到機台就位的流程一氣呵成，全面排除傳統廠房因結構限制而造成的產能瓶頸。

破解三：ESG綠色融資利基——黃金級綠建築緩解碳焦慮

「遠雄信義CENTER」已於上個月完成上梁典禮，為了解決ESG供應鏈壓力，特別設計並取得黃金級綠建築候選證書與「能效2級」雙節能認證。遠雄房地產業者說明，透過PS隔熱板與Low-E玻璃，不僅為企業省下巨額電費，更直接提升企業國際形象。遠雄房地產業者補充，這類高標建物在銀行融資時能獲得綠色金融的利率優惠，直接降低企業的利息支出。





▲建築外牆採用PS隔熱板與Low-E玻璃複合應用，在美觀與節能效率之間達成完美平衡。

破解四：交通輻射與人才吸引力——未來10分鐘內達泰板輕軌F26站戰略位置

針對招募人才與物流效率，「遠雄信義CENTER」距離泰板輕軌F26站預定地僅350公尺。遠雄房地產業者認為，捷運建設能顯著提升員工通勤意願，配合10分鐘內可達的板橋高鐵站與國道金城交流道，構建出陸海空聯動的物流網。遠雄房地產業者直言，現在進場正能掌握輕軌「動工前」的最後補漲紅利期。

趁起漲點卡位，實現企業資產配置的華麗轉型

在通膨時代，資產配置必須同時考量「營運效能」與「價值增益」。遠雄房地產業者總結，投資「遠雄信義CENTER」不只是換一個辦公室，更是精準破解經營痛點，為企業下一個三十年奠定最穩固的戰略根基。入主板橋絕版千坪工業基地，現在就是最佳時機。

