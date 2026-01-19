ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

住宅行情破百萬定錨！板橋「遠雄信義CENTER」黃金級綠建築廠辦　絕版稀缺性助企業實現資產補漲＋品牌升級

▲▼遠雄,遠雄信義CENTER,板橋,廠辦,企業總部,Tpark,遠東通訊園區,ESG,綠建築,李祖原,泰板輕軌。（圖／遠雄信義CENTER提供）
▲「遠雄信義CENTER」位居新北AI科技走廊核心，串聯新板特區、遠東Tpark、台65快速道路與國道3號。

圖、文／遠雄信義CENTER提供

在AI與高科技產業噴發的今日，許多傳統企業與在地二代接班人正面臨相同的焦慮：現有的舊廠房雖然陪著公司打拚多年，但在關鍵時刻規格卻已難以追上製程進化或顯露疲態。遠雄房地產業者觀察到，目前企業主最常遇到的經營痛點，包含老舊廠房載重不足、樓高受限，導致昂貴的精密機具無法進駐，且老舊環境難以吸引高階人才與年輕一代，加上國際供應鏈對ESG規範與碳焦慮的壓力，讓轉型迫在眉睫。

▲▼遠雄,遠雄信義CENTER,板橋,廠辦,企業總部,Tpark,遠東通訊園區,ESG,綠建築,李祖原,泰板輕軌。（圖／遠雄信義CENTER提供）

▲位於板橋戰略核心位置的「遠雄信義CENTER」3D示意圖，展現企業總部的大氣門面與現代化設計。

為何捨土城選板橋？揭開「遠雄信義CENTER」更具價值的關鍵
面對鄰近土城區廠辦如中工雲宇宙、長虹智慧園區等紛紛開出6字頭行情，遠雄房地產業者分析，為何「遠雄信義CENTER」更值得企業主優先入主：

[廣告]請繼續往下閱讀...

門牌稀缺性勝出：板橋工業用地比例低於1%，在土地飽和的情況下，板橋門牌的稀有價值遠高於土城，未來轉手時的競爭對手極少。

資產主控權紅利：鄰近的板橋Tpark園區採「只租不售」模式，遠雄房地產業者表示，若想與Google等國際大廠為鄰並擁有「自有資產」，「遠雄信義CENTER」是該區最理想的戰略破口。

▲▼遠雄,遠雄信義CENTER,板橋,廠辦,企業總部,Tpark,遠東通訊園區,ESG,綠建築,李祖原,泰板輕軌。（圖／遠雄信義CENTER提供）

▲遠東Tpark通訊園區成功吸引全球科技龍頭Google進駐，帶動周邊科技研發聚落成形。

價值窪地補漲強勁：指標住宅「遠揚之森A+」實價登錄已衝破120萬，對照住宅行情，目前「遠雄信義CENTER」廠辦價格，具備比土城更強大的比價效應與增值空間。

▲▼遠雄,遠雄信義CENTER,板橋,廠辦,企業總部,Tpark,遠東通訊園區,ESG,綠建築,李祖原,泰板輕軌。（圖／遠雄信義CENTER提供）

▲隨著Google、Amazon等大廠進駐，遠東Tpark已成為板橋科技核心，帶動周邊住宅房價，更突顯出「遠雄信義CENTER」廠辦目前仍處於極具潛力的價值補漲區。

破解一：絕版地段與資產自主權——板橋工業地僅1%的珍稀席位
針對「租不如買」的難題，遠雄房地產業者指出，板橋區都市計畫內工業用地僅佔1%，且土地已近飽和。遠雄房地產業者強調，相較於周邊住宅單價衝上120萬天價，「遠雄信義CENTER」不僅提供稀有的「板橋門牌」，更讓企業主能以相對低點擁有自有資產，免受租金調漲之苦。

▲▼遠雄,遠雄信義CENTER,板橋,廠辦,企業總部,Tpark,遠東通訊園區,ESG,綠建築,李祖原,泰板輕軌。（圖／遠雄信義CENTER提供）

▲挑高大器的公設大廳空間示意圖，將大面採光留給公共區域，提供企業主高品質的接待與洽談環境。

破解二：頂級規格解決設備進場難題——李祖原大師操刀專業機能
許多製造業企業主在轉型過程中，常受限於老舊廠房的載重與電力不足，導致高階自動化設備無法進駐。針對此痛點，李祖原建築師事務所規劃了超越傳統的專業機能，首先標準層挑高達4.3米，充分預留了精密產線與大型機台所需的立體空間，並透過強大的結構支撐與電力配置，確保高精密製程在運行時能保持極高穩定度。

此外，建築規劃上更特別考量了物流裝卸效率，設置有「吊裝陽台（吊裝口）」，確保從貨櫃進場到機台就位的流程一氣呵成，全面排除傳統廠房因結構限制而造成的產能瓶頸。

破解三：ESG綠色融資利基——黃金級綠建築緩解碳焦慮
「遠雄信義CENTER」已於上個月完成上梁典禮，為了解決ESG供應鏈壓力，特別設計並取得黃金級綠建築候選證書與「能效2級」雙節能認證。遠雄房地產業者說明，透過PS隔熱板與Low-E玻璃，不僅為企業省下巨額電費，更直接提升企業國際形象。遠雄房地產業者補充，這類高標建物在銀行融資時能獲得綠色金融的利率優惠，直接降低企業的利息支出。

▲▼遠雄,遠雄信義CENTER,板橋,廠辦,企業總部,Tpark,遠東通訊園區,ESG,綠建築,李祖原,泰板輕軌。（圖／遠雄信義CENTER提供）

▲建築外牆採用PS隔熱板與Low-E玻璃複合應用，在美觀與節能效率之間達成完美平衡。

破解四：交通輻射與人才吸引力——未來10分鐘內達泰板輕軌F26站戰略位置
針對招募人才與物流效率，「遠雄信義CENTER」距離泰板輕軌F26站預定地僅350公尺。遠雄房地產業者認為，捷運建設能顯著提升員工通勤意願，配合10分鐘內可達的板橋高鐵站與國道金城交流道，構建出陸海空聯動的物流網。遠雄房地產業者直言，現在進場正能掌握輕軌「動工前」的最後補漲紅利期。

趁起漲點卡位，實現企業資產配置的華麗轉型
在通膨時代，資產配置必須同時考量「營運效能」與「價值增益」。遠雄房地產業者總結，投資「遠雄信義CENTER」不只是換一個辦公室，更是精準破解經營痛點，為企業下一個三十年奠定最穩固的戰略根基。入主板橋絕版千坪工業基地，現在就是最佳時機。

預約【遠雄信義CENTER】
貴賓專線：0800-502-555
官網資訊：https://www.fgrealty.tw/8jmysz

關鍵字：遠雄遠雄信義CENTER板橋廠辦企業總部Tpark遠東通訊園區ESG綠建築李祖原泰板輕軌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8576

搶佔燙金門牌！緊鄰泰板輕軌F26站　板橋浮現「起漲訊號」節能新廠辦供給稀缺

面對全球經貿變局，台灣商用不動產市場在2025年逆勢開出紅盤。根據世邦魏理仕（CBRE）統計，全台投資總額達1,543億元，年增率達29%，這股動能主要來自AI與半導體供應鏈的擴廠需求，顯示具備研發動..

1/12 10:37

北部建商3年砸5.5億　蠶食草悟道7棟透天

2024年10月，在土地交易市場出現一筆中興街、博館三街口、面積174.54坪商三用地，每坪103.1萬元成交，成爲當年度創價交易，時序來到2026年，該區塊已整合7透天，坪數達341.94坪，總價超過5.5億元。信義房屋專家認為，還有整合的必要。

10分鐘前

林口重大建設陸續兌現　亞昕．寓邸訂簽3%插旗核心

2026年被視為「林口AI元年」，多項指標建設進入豐收期，其中全球最大半導體廠－艾司摩爾ASML，及東森集團全球營運總部，皆預計於2026年完工啟用，象徵高端就業人口與國際資金正式落地，不僅帶來就業機會，也同步改變城市人口結構與住宅需求。

26分鐘前

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

「土方清運新制」元旦正式上路，清運塞車與處理費暴漲，南部營建業哀聲連連，又有信用管制影響，房市老將直言，去年是他進入房市30幾年來，首見最差的一年，極度不景氣，對今年房市坦言，可以直接跳過沒什麼看法，「2027年再看」。

1小時前

住宅行情破百萬定錨！板橋「遠雄信義CENTER」黃金級綠建築廠辦　絕版稀缺性助企業實現資產補漲＋品牌升級

在AI與高科技產業噴發的今日，許多傳統企業與在地二代接班人正面臨相同的焦慮：現有的舊廠房雖然陪著公司打拚多年，但在關鍵時刻規格卻已難以追上製程進化或顯露疲態。

1小時前

重劃區失溫！　台中購屋買氣回歸「3大軸線」

房市步入盤整修正期，過往仰賴重劃區「以時間換取價格成長」的購屋邏輯，已明顯降溫。專家認為，對現代購屋族而言，居住場域必須兼顧效率、品質與長期價值，這使得資金回流至「成熟軸線」。

1小時前

人口狂湧房價卻修正　10大「遷徙熱區」7區跌價

全台灣前10大人口遷移熱區出列，全由新北、桃園、台中的行政區包辦。但儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，仍有7區房價呈現下跌，僅淡水、汐止、梧棲微幅上漲。

3小時前

惡房東、爛房客掰掰　包租代管拚上市

政府大力推動社會住宅，並以租屋補貼、提高公益出租人免稅額，加強房東繳稅觀念。此外，許多房東無暇管理房產，也刺激出包租代管需求；尤其2018年包租代管專法上路後，包租代管業如雨後春筍般蓬勃發展。身為國內包租代管業龍頭的兆基屋管（簡稱兆基），以百萬元創業，16年來，代管租戶數已達2.8萬戶，2024年更獲宏碁集團入股，正規劃2026年上市。「未來10年是包租代管黃金期。」接受本刊專訪的兆基董座李建成有信心地說。

4小時前

美年薪450萬經理定居巴林　住豪宅月租7萬讚：考慮長期住下

自稱「軍眷孩子」的美國女子麥吉（Mikayla McGhee），因成長過程長期隨父母派駐海外，逐漸萌生在美國以外生活的念頭。現年29歲的她，最終於2022年底正式移居中東國家巴林，並形容當地生活讓她的幸福感「大幅提升」。

15小時前

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

台中一名胡姓女子114年3月與房東蘇婦達成協議租屋，並預先支付一個月租金1萬3800元作為訂金，未料還未等胡女入住，雙方即因修繕責任因素未能達成協議，蘇婦竟單方面解約，並將訂金退還予胡女。胡女因此提出告訴，認為蘇婦違約，依《民法》規定請求加倍返還訂金。台中地院法官審酌後，判處蘇婦除已返還之原訂金外，需加倍、另再支付1萬3800元予胡女。可上訴。

16小時前

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬以上也新青安　財部..

台北租金太貴！他在淡水租房「每..

美年薪450萬經理定居巴林　住..

他精算買房30年後資產2千萬「..

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點..

GPS車上路「每方土650→4..

天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪..

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

男買地退休！一看相機愣住：拍到..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北部建商3年砸5.5億　蠶食草..

亞昕．寓邸訂簽3%插旗核心

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆..

板橋住宅行情破百萬定錨！

重劃區失溫！　台中購屋買氣回歸..

人口狂湧房價卻修正　10大「遷..

惡房東、爛房客掰掰　包租代管拚..

美年薪450萬經理定居巴林　住..

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解..

男買地退休！一看相機愣住：拍到..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366