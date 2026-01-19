北部建商3年砸5.5億　蠶食草悟道7棟透天

▲北部危老建商整合科博館周邊7透天，坪數達341.94坪，總價超過5.5億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年10月，在土地交易市場出現一筆中興街、博館三街口、面積174.54坪商三用地，每坪103.1萬元成交，成爲當年度創價交易，時序來到2026年，該區塊已整合7透天，坪數達341.94坪，總價超過5.5億元。信義房屋專家認為，還有整合的必要。

台中危老重建熱度長期高居全台第二，過去在於台中屋齡老舊建物產權多為單一大地主，相對符合危老「100％同意」的嚴格門檻，整合難度比雙北更低；但近期受房市政策影響，危老件數也降溫。

不過，仍有建商看好蛋黃區的買盤，一路收購約3年時間，從單坪百萬一路收到130餘萬元，合計至今已經灑下5.5億元，整合土地坪數達341.94坪。

科博館周邊，中興街與博館三街，整排屋齡超過45年透天，逐一被擊破，基地現場也已掛上帆布字樣。據查買方為登記在台北的沅恆建設公司，目前推案消息未知。

▲中興街與博館三街，整排屋齡超過45年透天，逐一被擊破。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱認為：「該區段符合危老獎勵條件，位置又不錯，一旁就是科博館加持，基地臨草悟道，未來還有藍線議題，點位相對保值。」

曾志凱說：「未來若整合完成，建商推出小坪數產品將會很熱門，畢竟中興街上除了比較舊的套房社區，其餘都是都是大型豪宅，小宅產品相對稀缺。」

從土地價格來說，土開表示，該土地區段部分涵蓋商業區用地，本身容積比較高，但臨道路的面寬較小，加上以目前整個基地形狀來看，還有2間5層樓透天以及另一側的平樓停車場需整合，可能還要一段時間。

有趣的是，另一側的平樓停車場，隔壁大樓就是鄉林建設總部，而該塊地持有人同樣是鄉林建設，未來若談成有出現交易，價格相會是一大亮點。

