台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

▲北漂生活很辛苦。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在很多人的印象中，北部生活消費很高，如果只領基本薪資，真的很難存錢。一名女網友分享，看到有人為了北漂工作，省租金住在淡水，每日通勤耗費3小時，「月薪沒5萬，在台北根本是難民？」想知道真實的狀況，貼文一出掀起熱論。

原PO在Dcard發文，本身就是北部人，跟家人住一起，也不需要給孝親費，月薪3萬6千元扣掉支出後，每月可以存下2萬元，看到很多人在討論「月薪沒5萬在台北都是難民」，好奇真實狀況。

她分享幾個例子，若在台北月薪7.5萬元、高雄月薪6萬元，薪水只差1.5萬元，但生活品質差超多，月薪6萬在高雄可以過得像皇帝，但在台北連社區套房都租不起。

另一名北漂網友透露，月薪僅2.6萬，扣掉房租1.5萬和生活費後，每月只能存1000元；也有上班族為了省租金住在淡水，每日通勤台北，上下班耗時近3小時，比工作還痛苦，但又不想在台北租房。

貼文曝光，一票人點頭，「薪水43K左右，雅房一個月5K，吃的大概12K，其他有的沒的大概5K，為了存錢過得有點拮据」、「我年薪從70到120萬，我還是覺得我過得像難民」、「薪水6-8萬以上也會被租金弄到不舒服，也買不起房，但是台北就是發展完善，所以大多數人還是寧願來台北付房租、工作」、「沒任何貸款5萬勉強生存」。