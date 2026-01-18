GPS車上路「每方土650→4000元」　建商問：誰敢動工？





▲根據業界粗估，高雄有78場工地，基地開挖「有土無處去」，全面陷入停工潮。（示意圖／記者楊熾興攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷颼颼又遇「土方之亂」。粗估高雄有78場工地，基地開挖「有土無處去」，全面陷入停工潮，建商無奈直言：「之前砂石車沒加GPS，運費1方650元，現在加了GPS後，1方要3800~4000元。」光是單一工地就多了數億支出。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

國土署元旦起推行「全流向管理」新制，要求砂石車須裝設GPS追蹤土方流向，盼終結美濃大峽谷的非法棄置亂象，卻形成「土方之亂」。根據業界初步估計，高雄市目前共有78場建案在地下室開挖階段，受到廢棄土無法順利外運影響，工程進度被迫延宕，現階段只能停工觀望。

市場開始出現「安裝GPS砂石車」的新報價，建商透露，過去未裝GPS的砂石車，一方土清運費約650元，如今加裝GPS後，一方開價飆至3800~4000元，漲幅逾5倍，有建商直呼「吐血」，坦言單一工地光清運成本就可能增加數億元，「現在不是問成本怎麼算，而是應該問『還有哪個工地敢動工？』」





▲若清運成本至少增加1倍，反映到住宅端，每坪成本恐增加數千元、甚至逼近1萬元。（圖／記者高堂堯翻攝）

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷指出，讓建商壓力倍增的，還有融資時程限制。依照多數銀行合約，建案須在18個月內動工，否則恐面臨抽銀根或提前還款風險。陸炤廷直言，即便是政策因素導致開工進度延宕，銀行端仍以合約為準，不會有額外寬限，也讓建商在「不動工」與「高成本」之間進退兩難。

他初步估算，若清運成本至少增加1倍，反映到住宅端，依基地大小、運費遠近、地下室深度等不同因素，每坪成本恐增加數千元、甚至逼近1萬元，最終反映到房價上就是成本結構性全面上漲的問題。

對於目前高雄土方去化狀況，高雄市不動產建築開發商業同業公會常務理事許承凱表示，依現行規定，工地挖出的土方必須從工地A點，先運至暫置的土石方資源堆置場B點，再送往最終處理場C點。

在新制上路後，許承凱直言，土資場不會拒收，停工主因是報價飆升、且清運速度難以穩定掌控，「成本多好幾倍、速度也不可控，不少工地只能先停下來，等待《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》完成審議，是否可新增B、C點，價格才有機會明朗。」

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！