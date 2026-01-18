美年薪450萬經理定居巴林　住豪宅月租7萬讚：考慮長期住下

▲麥吉因家庭背景關係，認為不一定要住在美國，選擇定居巴林。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

自稱「軍眷孩子」的美國女子麥吉（Mikayla McGhee），因成長過程長期隨父母派駐海外，逐漸萌生在美國以外生活的念頭。現年29歲的她，最終於2022年底正式移居中東國家巴林，並形容當地生活讓她的幸福感「大幅提升」。

軍眷成長背景 海外生活種下離開美國的念頭



麥吉的母親在美國海軍服役30年，父親則在現役已達40年，她的童年與青少年時期多在軍事基地間輾轉度過，其中大部分時間居住於日本。她表示，長期的海外生活經驗，讓她很早便確定，未來希望擁有居住與移動的自由，「一旦體驗過在國外長大，就會一直想再找回那種感覺。」

初訪巴林顛覆刻板印象 三個月停留決定人生方向



2020年，當時住在美國喬治亞州亞特蘭大的麥吉，前往巴林探望派駐當地的父親。她坦言，出發前對中東抱持既定印象，但實際到訪後卻完全顛覆想像。她形容，巴林的生活氛圍平靜而安全，身為外籍人士並未感到突兀，反而每一次文化衝擊都是正面的。

這趟旅程讓她在巴林停留3個月，並深深愛上當地生活。返美後，她隨即開始規劃移居事宜，並於2022年12月正式搬到巴林，初期與父母同住6個月，之後自行租屋生活。

年收450萬高薪居住月租7萬豪宅

目前，麥吉居住在首都麥納麥（Manama）附近，一棟3房、4.5衛、附泳池與車庫的住宅，每月租金約2200美元（約新台幣6.9萬元）。她在一家資訊科技公司擔任資深績效行銷經理，年薪約14萬美元，採遠距工作模式，配合美國東岸時間上班，當地時間傍晚開始、午夜至凌晨下班。

分享異地生活 考慮在巴林置產長期布局



麥吉指出，選擇這份工作的最大考量，就是能不受地點限制、跨時區工作。由於收入以美元計價，她仍須繳納美國稅款，也持續使用公司提供的醫療保險，同時可使用巴林的醫療體系。

白天空檔時間，麥吉會健身、採買生活用品，並經營社群平台，在TikTok分享她在巴林的日常生活，目前已累積超過6.4萬名追蹤者。她表示，希望讓更多美國人了解巴林真實的生活樣貌。

談及未來規劃，麥吉坦言尚未確定是否長期定居巴林，但已考慮在當地置產作為投資，也為自己保留一個「隨時能回來的家」。她說，移居後生活品質與快樂程度明顯提升，若未來選擇離開，下一個地方必須同樣能讓她感受到歸屬感。