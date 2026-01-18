市區老透天不住！他寧願背房貸「新區買電梯大樓」　老媽氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在PTT發文，分享親戚家的買房衝突，引發鄉民對「透天與大樓」選擇權的熱烈討論。他透露，表弟任職於高雄類公職單位，長輩原已為他在市區準備好含車庫的老透天厝，結果表弟堅持拒住，並選擇在仁武區自行貸款購買電梯大樓，此舉讓長輩很不諒解，也質疑大樓生活會影響未來的婚育規劃。

市區老透天VS郊區新大樓：兩代價值觀大不同

[廣告]請繼續往下閱讀...

「之後的透天該何去何從？」該名網友在PTT提到，表弟的母親（阿姨）對於兒子捨棄現成的市區車庫透天，轉而背房貸購買仁武大樓的行為，相當氣憤。長輩認為，大樓空間狹小且生活受限，不禁質疑「買下去就沒生活品質了，怎結婚生子？」

原PO觀察發現，這種「寧買大樓不領透天情」的現象，似乎正從北到南擴散，成為現代年輕人的普遍調調。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網友熱議：現代生活機能與安全管理成關鍵

貼文曝光後，多數網友並未支持長輩觀點，反而站在表弟這一邊，分析老透天雖有空間優勢，但維護成本與居住便利性卻是年輕人的痛點，「老透天要重新整理可能就要花幾百萬，還有漏水跟爬樓梯的問題」、「大樓有管理室收快遞、有專人處理垃圾，不用每天追垃圾車，對上班族來說差很多」、「現在年輕人要的是隱私跟安全感，大樓的保全系統還是比透天強」。

更有網友針對長輩的「生活品質論」進行反駁，直言「透天沒電梯，老了之後根本是折磨」、「仁武現在雖然被視為郊區，但生活機能與新重劃區的街廓吸引力，有時更勝老舊市區」。

房地產趨勢：仁武大樓交易量五年激增

根據2025年實價登錄資料顯示，高雄仁武區房市已出現顯著轉型，大樓住宅成交件數已佔整體成交量的56.8%，相較2020年的38%呈現大幅增長。

房仲業者指出，仁武區由於鄰近航太產業園區與高速公路，吸引大量首購族與雙薪家庭進駐，其「自住剛性需求」強勁，已逐漸從衛星城鎮轉型為具備完整生活機能的次核心都市。