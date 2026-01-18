單月3400筆→435筆　台中預售屋慘遭「腳踝斬」

▲根據2025年、12月首波揭露的實價登錄資料，整體台中預售屋成交中位數單價每坪59.1萬元，月增幅9.4%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市在經歷史上最嚴打炒房政策後，市場直接進入「腳踝斬」。最新實價登錄數據顯示，台中預售屋交易量從2024年最高峰的單月3400多筆，慘跌至2025年11月僅剩435筆，高低點跌幅高達87%，專家認為，2026年房價還會再退守5~10%。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

台中房市在經歷史上最嚴打炒房政策後這波海嘯般的量縮，被業界形容已經不是腰斬或膝蓋斬，而是血淋淋的「腳踝斬」，但最讓購屋族崩潰的是，成交量雖趴在地上，房價部分看似鐵板一塊，甚至部分地區還出現逆勢上漲的奇特現象。

回顧2024年房市多頭時期，台中預售市場簡直殺紅眼，根據公會統計，該年6月單月預售實登筆數曾創下3404筆的歷史天量，當時幾乎是「買房像買菜」。沒想到好景不常，隨著央行祭出第七波信用管制與限貸令，市場瞬間變臉。

根據最新的實價統整數據校正顯示，2025年11月成交量確認為435筆。雖然比起10月的411筆微幅回升，呈現「L型」低檔盤整，但若與去年同期的923筆相比，年減幅仍超過5成；若與最高峰的3404筆相比，交易量瞬間蒸發近9成，市場僅剩下剛性需求苦撐。

▲估價師認為從目前市況來看，整體房市呈現軟著陸，2026年房價還會再退守5~10%。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然交易量慘遭「腳踝斬」，但想進場撿便宜的民眾恐怕要失望了。數據顯示，台中房市出現「量縮價漲」格局，根據2025年、12月首波揭露的實價登錄資料，整體台中預售屋成交中位數單價每坪59.1萬元，比起上個月還逆勢上漲了9.4%。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「從2025年中的一波寶佳機構開槍，降幅看似達到20％，但也要計算贈送家電的折價，實際的落差大約1成左右。」但是否會持續探底，黃昭閔說：「從目前市況來看，整體房市呈現軟著陸，2026年房價還會再退守5~10%。」

另外，建築業過去將期待放在選舉的開發商更已有共識，當前政府傾向透過「打炒房」來獲得社會底層的聲音支持，這被視為一種必然的政治取捨。

就有業者自嘲說：「目前經濟面的政策重心全面向 AI 與半導體產業傾斜，對房地產、傳產等內需產業的處境相對忽視，他們是AI，我們則是BI（悲哀）。」

