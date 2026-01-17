房子已附車位「需要多買1個嗎？」　網一面倒喊買！內行1原因搖頭

▲原PO猶豫是否要加購車位。（示意圖／ETtoday資料照）



記者曾筠淇／綜合報導

買房會不會順便買車位？近日有網友發文表示，她房子想買在有公車、有火車站的地方，結果業務就詢問她，是否要加購一個車位？機會有限。她有三個想買車位的原因，也有三個考量的點，所以相當猶豫。對此，信義房屋專家認為，主要還是看房價、實用性。

可以多加購一個車位 猶豫要不要買？

這名網友在Dcard上，以「建案有機會買到平面停車位，要加購嗎」為標題發文，提到她房子想買在距離快速道路5分鐘、走路到巷口有公車、騎車10分鐘內就能抵達火車站的地方。她最近看的建案，標配就是一戶一個汽車位和兩個機車位，不過後來業務卻告訴她，有客人想售出汽車位，所以看她要不要加購。

原PO聽到當下，很猶豫是否需要兩個車位。她透露，她想要兩個車位的原因是，另一半有車，她捨不得對方找車位；再來是未來若要賣車位，價格應該比現在高；房子靠近快速道路，應該有很多人有車，而附近的車位都被舊鄰居佔去了。

至於原PO考量的點則是，短期就有車位釋出，或許代表該社區住戶對雙車位的需求較低；她可以不開車，似乎不用兩個車位來養兩台車；最後則是兩個車位要負擔的管理費較多。她還補充，以後若不要車位了，可以單獨賣給同社區的住戶，不用跟著房子一起賣，大家建議怎麼選擇？

網友一面倒建議「買」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買就對了，現在戶外越來越難找車位了。與其你未來還要租位置，不如你租別人」、「三房請記得一定要買車位，自己不用車位也沒關係，因為賣房的時候，會買三房的家庭一般都有車，不要因為沒有車位只好削價競爭」、「雙車位真的很方便，臨時有廠商到家裡維修、或是朋友拜訪，超輕鬆的，錢不是問題，我也是會直接買雙車位」。

專家看法不同 多買車位反而讓限縮客群

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德看法則不同，他指出，是否要多買車位，其實也是看當地房價，如果是豪宅，就沒關係、可以多買，但一般情況來說，買兩個車位的話，要出售時，可能就會被「綁定」，會要找需要兩個車位的客戶。

至於網友提及的「出租」車位，曾敬德認為現在租金也不是很漂亮，所以不如考慮實用性、轉手性以及總價，以一般家庭來看，要找到夫妻一人開一台車，還是比較少，那兩個車位就會被限縮客群。