太保勇士嘸驚！嘉科＋Outlet雙題材　新案最高衝38萬

▲台積電在嘉義科學園區1期已面臨擴廠壓力，推動中「嘉科2期」擴建計畫初審過關。（圖／嘉義縣政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在嘉義科學園區已面臨擴廠壓力，推動中「嘉科2期」擴建計畫初審過關，預估最快今年上半年動工、2031年完工，2期基地位於嘉義縣太保市，儘管房價快速上漲，「太保勇士」仍積極搶進，根據實登，去年10月新案最高達38.65萬元，成太保房價天花板。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電在嘉義科學園區規劃設置2座先進封裝測試廠，已面臨擴廠壓力，國科會去年推動「嘉義園區2期」擴建計畫，在嘉科1期旁新增約89.58公頃用地，台積電預計再增3座廠，已初審通過。

2期基地位於嘉義縣太保市，多為台糖土地，目前待送環評大會審查；若全案順利，預估今年上半年動工、2031年完工，後續也可望牽動太保周邊產業與房市題材發酵。

台慶不動產嘉義興嘉加盟店東江智玄表示，嘉義太保是目前嘉義話題最多的區段，包括有高鐵站、全台最大戶外美式Outlet「華泰名品城」第2間分店，1月終於動土，且高鐵嘉義車站周邊約360公頃也已公告市地重劃，吸引購屋族積極搶進，被外界形容是「太保勇士」。

根據實登揭露，太保目前預售案最高單價去年8月成交的「銀座二番」3樓戶，坪數為43.96坪，總價1650萬元，換算單價37.54萬元，為目前太保預售案中住家最高價。新成屋案則是「故宮科技城」去年10月的4樓戶，成交價1423萬元，換算單價38.65萬元，一舉刷新太保新案房價天花板。

▲太保高鐵特區新案，因區段供給有限大多快速完銷，近期已面臨「無屋可賣」的窘境。（圖／記者張雅雲攝）

而中古屋則是去年7月的一筆轉手交易，「高鐵國際城」10樓戶，屋齡1年，前屋主在預售階段以601萬元入手，轉手獲利479萬元，單坪達37.74萬，接手的太保勇士創下嘉義縣新屋轉售每坪單價新高。

湘澂國際總經理謝宗澂認為，行政院2021年9月宣布到太保市設立嘉義科學園區後，房市開始一飛衝天，當時房價還有1字頭，直接跳漲到2字頭，台積電進駐嘉科後，新案房價已站穩3字頭。

謝宗澂分析，嘉義市新案最高價已達57萬，隨著台積電設廠效應發酵，太保房價持續走揚，尤其太保高鐵特區的新案，因區段供給有限大多快速完銷，近期已面臨「無屋可賣」的窘境，以致近期交易量出現下滑現象，但未來再有大案公開，價位仍有上攻空間，有機會跟上同樣受惠台積電議題的台南善化房價行情。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣