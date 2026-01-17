陸敬民／土方之亂報引爆停工　撕開成本黑洞與轉嫁危機

▲2026年元旦，土方清運GPS電子聯單新制正式上路。（圖／記者高堂堯翻攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

2026年元旦，土方清運GPS電子聯單新制正式上路。政策的初衷具備高度正當性與迫切性，核心目標在於根除長年以來廢土濫倒、破壞國土的沉痾，並透過科技溯源管理，杜絕跑假單的違法行徑，旨在守護台灣珍貴且脆弱的土地資源。

統計顯示，全台1.5萬台土方清運車中，在新制上路首日僅約2千台完成審驗，合規率僅13.3%。「運能瞬間蒸發」導致了市場權力關係的劇烈反轉：先是發生報價一日三市，清運價格暴增5至10倍，市場完全失去預算的預測性，緊接著是建商陷入困局，北上陳情的不是土方業者，竟是身為「客戶」的開發商！

因廢土無法載走導致工期癱瘓，開發商不僅承受工期延宕的利息，還面臨央行「18個月內限時開工」的違約風險，陷入有錢也無車可用的進退維谷局面。

▲開發商直接面對清運報價暴增5~10倍的極端壓力，土方無法清運導致工期延宕。（圖／記者楊熾興攝）

改革帶來的陣痛也折射出台灣預售屋價位結構中長期被忽視的「成本黑洞」。以2025年「美濃大峽谷」案為例，不法集團發展出「剝三層皮」模式：先超貸套現、再盜採石材、最後非法回填廢棄物謀取暴利。

上述做法是將環境成本外部化，由全體社會買單。當前的報價飆漲，本質上是環境成本回歸內部化的磨合過程。只是由於政策執行初期安裝產能不足（報載全台僅9家廠商安裝GPS），導致守法建商與購屋者被迫支付額外的「懲罰性成本」。

針對業界哀鴻遍野，內政部國土管理署於1月14日緊急召開記者會，提出「源頭減量（分類循環再利用以減少廢土）」「流向追蹤（開放小貨車加入GPS納管）」「擴增管道（加速填海造陸以容納巨量土方）」三大配套措施。

這場風暴讓我們重新審視預售屋的上游成本。雖然專家預估此變動可能使營建成本每坪增加近1萬元，但隨著14日方案釋出的巨量消化管道，非理性的哄抬報價有望回穩。

改革難免陣痛，但「污染者獲利、全民買單」的舊時代必須結束。透過官方的配套措施與量能釋放，政府不僅在解決停工爭議，更是在守護居住正義的成本底線。期待台灣建築業能以此為契機，走向成本真實、透明且兼顧環境永續的未來。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長