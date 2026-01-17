房客欠繳租金！房東「本來要收回房屋」一聽原因卻嘆：我才是壞人

▲姊弟倆租金遲遲沒補齊。（示意圖／取自Pexels）

房東遇到房客欠租，通常會尋求法律途徑解決，但有時背後的故事卻令人鼻酸。律師王至德近日在臉書分享一則案例，一名房東因房客長期遲繳房租，於是找他協助。原以為是遇到惡意拖欠的租霸，沒想到實際到場協調時，才發現房客是一對經濟拮据的年輕姊弟。律師與房東見狀，反而覺得自己像是壞人，內心充滿罪惡感。

房客欠租逾兩個月！房東找律師趕人

「法老王」王至德在臉書粉專發文表示，該名房東告訴他，房客是一對20多歲的年輕姊弟，看起來忠厚老實，且前三個月都正常繳租。豈料第四個月開始，房客便以薪水未發為由，哀求只繳一半房租，後續幾個月也沒繳齊，甚至不再主動告知。

到了第八個月時，房東認為自己被愚弄，明明是好心幫忙，卻一直被耍，錢根本都沒有補齊，於是認定對方是租霸，並委託王至德陪同談判，想著要收回房屋。

姊弟落淚湊錢還租！房東反而認為自己像壞人

王至德提到，當晚他陪同房東前往租屋處，為了替當事人出頭，他語氣強硬的要求對方繳清欠款，否則將訴諸法律。此時，姊弟倆找來的友人幫忙付錢，代墊了兩個月租金，姊姊則低頭道歉，坦言因找工作不順，全靠弟弟打零工維生，實在無力負擔。

姊弟倆的友人也說，姊弟倆就是因為一直不好意思跟房東說、都悶在心裡，才會有現在的狀況。見到這一幕，房東事後坦言，覺得自己好像才是壞人，感到相當罪惡。而「壞人」這兩個字，也在王至德腦中繞了好久。

王至德藉此說明，房東如果遇到房客不繳租金，倒也不是隨時都可以趕人，依據法律規定，房客如果積欠租金總額超過兩個月，「房東這時候發存證信函催告限期給付」，如果房客還是不付錢，房東才能合法終止契約，並收回房子。雖然房東心軟、覺得自己是壞人，但在法律程序上，他是站得住腳的。