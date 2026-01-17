ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房客欠繳租金！房東「本來要收回房屋」一聽原因卻嘆：我才是壞人

▲▼套房,租屋,房間,單獨衛浴。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲姊弟倆租金遲遲沒補齊。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

房東遇到房客欠租，通常會尋求法律途徑解決，但有時背後的故事卻令人鼻酸。律師王至德近日在臉書分享一則案例，一名房東因房客長期遲繳房租，於是找他協助。原以為是遇到惡意拖欠的租霸，沒想到實際到場協調時，才發現房客是一對經濟拮据的年輕姊弟。律師與房東見狀，反而覺得自己像是壞人，內心充滿罪惡感。

房客欠租逾兩個月！房東找律師趕人

[廣告]請繼續往下閱讀...

「法老王」王至德在臉書粉專發文表示，該名房東告訴他，房客是一對20多歲的年輕姊弟，看起來忠厚老實，且前三個月都正常繳租。豈料第四個月開始，房客便以薪水未發為由，哀求只繳一半房租，後續幾個月也沒繳齊，甚至不再主動告知。

到了第八個月時，房東認為自己被愚弄，明明是好心幫忙，卻一直被耍，錢根本都沒有補齊，於是認定對方是租霸，並委託王至德陪同談判，想著要收回房屋。

姊弟落淚湊錢還租！房東反而認為自己像壞人

王至德提到，當晚他陪同房東前往租屋處，為了替當事人出頭，他語氣強硬的要求對方繳清欠款，否則將訴諸法律。此時，姊弟倆找來的友人幫忙付錢，代墊了兩個月租金，姊姊則低頭道歉，坦言因找工作不順，全靠弟弟打零工維生，實在無力負擔。

姊弟倆的友人也說，姊弟倆就是因為一直不好意思跟房東說、都悶在心裡，才會有現在的狀況。見到這一幕，房東事後坦言，覺得自己好像才是壞人，感到相當罪惡。而「壞人」這兩個字，也在王至德腦中繞了好久。

王至德藉此說明，房東如果遇到房客不繳租金，倒也不是隨時都可以趕人，依據法律規定，房客如果積欠租金總額超過兩個月，「房東這時候發存證信函催告限期給付」，如果房客還是不付錢，房東才能合法終止契約，並收回房子。雖然房東心軟、覺得自己是壞人，但在法律程序上，他是站得住腳的。

關鍵字：房東房客租金王至德律師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

太保勇士嘸驚！嘉科＋Outlet雙題材　新案最高衝38萬

台積電在嘉義科學園區面臨擴廠壓力，推動中「嘉科2期」擴建計畫初審過關，預估最快今年上半年動工、2031年完工，2期基地位於嘉義縣太保市，儘管房價快速上漲，「太保勇士」仍積極搶進，根據實登，去年10月新案最高達38.65萬元，成太保房價天花板。

6小時前

陸敬民／土方之亂報引爆停工　撕開成本黑洞與轉嫁危機

2026年元旦，土方清運GPS電子聯單新制正式上路。政策的初衷具備高度正當性與迫切性，核心目標在於根除長年以來廢土濫倒、破壞國土的沉痾，並透過科技溯源管理，杜絕跑假單的違法行徑，旨在守護台灣珍貴且脆弱的土地資源。

7小時前

房子已附車位「需要多買1個嗎？」　網一面倒喊買！內行1原因搖頭

買房會不會順便買車位？近日有網友發文表示，她房子想買在有公車、有火車站的地方，結果業務就詢問她，是否要加購一個車位？機會有限。她有三個想買車位的原因，也有三個考量的點，所以相當猶豫。對此，信義房屋專家認為，主要還是看房價、實用性。

7小時前

房客欠繳租金！房東「本來要收回房屋」一聽原因卻嘆：我才是壞人

房東遇到房客欠租，通常會尋求法律途徑解決，但有時背後的故事卻令人鼻酸。律師王至德近日在臉書分享一則案例，一名房東因房客長期遲繳房租，於是找他協助。原以為是遇到惡意拖欠的租霸，沒想到實際到場協調時，才發現房客是一對經濟拮据的年輕姊弟。律師與房東見狀，反而覺得自己像是壞人，內心充滿罪惡感。

10小時前

天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪都更案整合20年留憾

都更整合不容易，近年來雙北地區出現不少「都更孤島」奇景。最新在北市中山北路六段一塊都更案，基地面積廣達千坪，但也豎立一棟都更孤島，形成「缺牙」景象，其他老屋都已拆除，並正搭設接待中心。

10小時前

5分鐘直達台北！　新北「仁義好室」社宅動土

國家住都中心26日在新北市三重區舉行「仁義好室」社宅動土典禮，這是中央在新北市動土的第26處社宅，也是三重區的第4處。該案位於「仁義重劃區」，總工程經費約7億1130萬元，由中央全額投資，預計2028年竣工，提供130戶居住單元。

23小時前

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

內政部表示，照顧百萬租屋家戶的政策目標始終未變。自2016年以來，歷經蔡英文總統至賴清德總統任內，政府持續推動社會住宅興辦、包租代管及租金補貼三軌政策，已實際協助超過110萬戶租屋家庭，涵蓋青年、弱勢族群與婚育家庭，有效減輕居住負擔。

1/16 18:27

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

國產建材、中保科舉辦旺年會，席開200桌，最大獎抽3台油電車，去年國產營收225.3億元、年增3.75％，再度寫下歷史新高。國產董事長徐蘭英表示，今年將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠2座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠。

1/16 18:23

死亡是出生數2倍！他喊等繼承1人拿2戶　網曝痛點：給你也不要

台灣少子化問題就連全球首富馬斯克（Elon Musk）都關注，他日前轉發一則貼文，指台灣出生率持續走低，死亡人數幾乎是出生人數的兩倍，認為台灣「人口數持續加速崩跌」。對此，就有一名網友認為，現在死亡人口已是出生人口的兩倍，他推論，只要過世的人把房子釋出，理論上未來「每人可以住到兩間房」，那麼未來房市將失去買盤，現在買房等於「現買現套」。貼文引發熱烈論戰。

1/16 17:32

輝達效應帶旺北士科　士林紙廠舊址都更2026年再送件

士林紙廠（士紙）持續推進資產活化布局。總經理闕啟文指出，隨著AI大廠輝達宣布進駐北投士林科技園區（北士科），區域科技產業聚落逐步成形，有助帶動產業升級與土地價值提升，公司也順勢調整開發策略，積極推動多項土地開發計畫。

1/16 17:30

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點..

房東要收回房屋！一聽租客欠繳原..

天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

房子已附車位「需要多買1個嗎？..

租補公文通知「繳回3年補助」！..

星巴克五權店房東落難　拖累營業..

房屋1個月就成交「買家竟是臨演..

付過頭期款！老公堅持「不付房貸..

ETtoday房產雲

最新新聞more

太保勇士嘸驚！嘉科＋Outle..

陸敬民／土方之亂報引爆停工　撕..

房子已附車位「需要多買1個嗎？..

房東要收回房屋！一聽租客欠繳原..

天母「獨孤按摩店」掀熱議　千坪..

新北「仁義好室」社宅動土

百萬租屋家庭政策　包租代管衝3..

國產營收225億再創新高　旺年..

死亡是出生數2倍！他喊等繼承1..

資產活化　士林紙廠舊址都更20..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366