年收200萬以上「1萬多戶」也能貸新青安　財部啟動清查

▲新青安貸款清查發現，高所得與高年齡申貸戶仍不少，引發政策是否被濫用的質疑。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

新青安貸款政策上路後，帶動房市交易升溫，但也衍生部分投機爭議。民眾黨立委黃珊珊指出，根據財政部最新清查結果，新青安申貸族群中，高所得者與高年齡戶仍占一定比例，顯示政策仍有檢討空間。

黃珊珊5日在立法院財政委員會質詢時表示，財政部依其要求完成清查後發現，50歲以上申貸戶超過7000戶，占整體約5%；年所得逾新台幣200萬元的高所得戶則有1萬多戶，占比達8.27%。雖然比例未過半，但已凸顯新青安政策存在被濫用的情形。

對此，財政部次長阮清華回應，財政部正積極與相關部會共同研商檢討，並已啟動第5波清查作業，違規案件的利息補貼也持續追回。至於是否推動新青安2.0版本，行政院長卓榮泰已表明，不會以相同模式延長，未來將以不同方式處理，目前仍在研議中。

黃珊珊進一步關切，截至去年底，新青安違規案件已超過8000件，是否仍持續追查。阮清華表示，清查行動仍在進行，並未停止。

此外，黃珊珊也提醒，央行現行選擇性信用管制尚未鬆綁，若財政部於今年7月後再推新方案，恐出現政策方向不一致的問題。對此，阮清華指出，相關會議皆已邀集央行、金管會與內政部等單位共同討論，確保政策協調。

財政部先前也說明，行政院已指示設定更周延的條件與監管機制，並從青年居住正義角度重新檢視政策。未來將綜合評估房市供需、金融市場穩定、民眾實際需求、新青安成效及公股銀行資金成本等因素，滾動調整政策方向。