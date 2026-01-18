租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

▲房東蘇婦片面解除租約，遭判加倍返還訂金。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中一名胡姓女子114年3月與房東蘇婦達成協議租屋，並預先支付一個月租金1萬3800元作為訂金，未料還未等胡女入住，雙方即因修繕責任因素未能達成協議，蘇婦竟單方面解約，並將訂金退還予胡女。胡女因此提出告訴，認為蘇婦違約，依《民法》規定請求加倍返還訂金。台中地院法官審酌後，判處蘇婦除已返還之原訂金外，需加倍、另再支付1萬3800元予胡女。可上訴。

判決書指出，胡女與房東蘇婦相約114年3月13日看房，當天雙方即達成協議，由胡女支付1萬3800元作為訂金，並預計於3月19日入住；而蘇婦在收取訂金後，即補充完整租約地址、租賃期間，確定雙方租賃合意。此後雙方多次修改租賃條件，並於3月14日確定合約內容，未料3月16日雙方卻因修繕因素未能達成協議，蘇婦竟未經胡女同意，擅自將訂金退還，並表示不願出租，顯然違約。胡女依《民法》第249條第3款之規定，請求蘇婦加倍返還訂金。

對此，蘇婦則辯稱，雙方是因房屋如須修繕之時間等待問題而協商破局，蘇婦自認無法符合胡女期望，因此才將訂金退還，未料之後胡女就傳來一長串法律條文，要求她必須加倍賠償訂金；且蘇婦表示，她在退還訂金不到2小時，就告知胡女願意協商租出，並要求找來第三方房仲業者坐下來聊一聊，但卻為胡女所拒絕，而該屋一直空置到4月中才租出去，蘇婦自認已將訂金全數歸還，沒有不當得利。

台中地院法官勘驗LINE對話紀錄，原本雙方已於房屋租金、租賃期間、點交、交付押金及簽訂租約之時間達成共識，但蘇婦卻突然傳送有關房屋修繕師傅及時間訊息予胡女，表示「還有我跟你報告一下我的師傅在西屯」、「如果不是很緊急的事情都要等待」、「修房子的師傅」、「半個月有可能」、「冷氣我不敢保證喔」、「冷氣我曾經等將近超過一個月」、「沒有很緊急的半個月絕對會喔」，並在雙方還在討論之際，逕自向胡女表示「因為我真的很怕沒有辦法符合你的要求 不然我就把訂金退給你…我把訂金退還給你吧 免得將來如果有不愉快的話 我們互相都會覺得很不如意…」隨即退還1萬3800元。

法官據此認定，蘇婦在協商過程中、尚未達成共識且還在討論之際，倏地表明不願將系爭房屋出租，並退還訂金，拒絕房屋租賃契約之意甚明，堪認本案係可歸責於蘇婦，因此認定胡女依民法請求加倍返還訂金為有理由，應予准許。全案可上訴。