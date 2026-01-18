不到25歲存160萬！他自評「至少PR50」崩潰嘆買房難：越級打怪

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友日前表示，自己不到25歲、電資碩畢業、目前在電子五哥當設備工程師，月薪約55K、股市存款140萬、手上現金20萬，自認在同齡中已算「PR50」以上，但當他開始研究家附近（土城）的房價後卻嚇到，直呼「原來我以為普通的土城，竟然是越級打怪？」話題在網路引發討論。

這名網友在PTT表示，土城老公寓開價多落在1200萬上下，屋齡30多年還得抓百萬裝修，新大樓也差不多要這價位。以八成貸款估算，本金240萬、貸款960萬，寬限期月付2萬多、寬限期後月付要5萬出頭，讓他忍不住心寒：「我薪水至少PR50吧？怎麼連家裡附近都買不起？」甚至看到板上有人說「台灣人太混、外籍勞工月薪10萬都在買房」，讓他感到格外割裂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，本來以為土城不算好地段，沒想到許多留言提醒他「你以為的普通，其實在全台是PR90以上」。他也反省，自己只拿同年齡薪資比較根本不準，「房子的買家不是只有25歲，有人比我多賺十年、有人靠家裡三代，我才知道原來我真的井底之蛙。」

貼文引發熱議，「你PR50但想買PR95的房子」、「25歲本來就買不起很正常」、「買房比的是整個家族資產，不是個人薪水」、「雙北就是PR99，土城更不是普通地區」、「你現在的薪水是PR50，但存款PR根本不到10」。也有人安慰，「年輕最大優勢就是時間，30歲前薪水會跳很多，不用急著在25歲就買。」

還有網友留言，「我一個人今年年收300萬，我買在淡水，給你參考」、「老實報告，我住八德廣豐，鄰居一堆土城來的。國2接國3，很近的，給PR50的你參考」、「我PR90，也是買不進你講的位置」、「我開局跟你差不多，我選擇組隊找隊友一起破關，目前解任務到新北一環。」