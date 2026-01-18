營建土石方改革啟動　業界：無法「立即可行」是關鍵

▲業界認為土方來源涵蓋私人工程與公共工程，若能在暫置場銜接最終去化點，將是現階段成本最低、效率最高的方式。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

內政部國土管理署日前就營建剩餘土石方制度改革召開記者會，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶點出3項重點建議，包含「中央鬆綁地方同步」、「去化量能透明有時程」、「管理回歸風險分級與效率治理」。

吳國寶指出：「營建剩餘土石方並非單一縣市或個案問題，而是牽動公共工程、民間建案、港區填築與跨縣市運輸的全國性系統議題。」

他肯定國土署此次提出簡化申報流程、放寬可直接利用土石方、擴增最終去處及強化跨部會協調等方向，確實切中產業痛點，是制度改革的重要第一步。

但吳國寶也強調：「政策成效關鍵在於是否能『立即可行、立即解困』，目前部分非港區或偏遠地區工程，已面臨土方無處可去、甚至停工的急迫困境。」

吳國寶建議：「中央應務實研議設定具彈性的小型B點暫置，作為A點與C點之間的過渡機制，避免工程因行政等待全面停擺。」

▲業界認為國土署建議將中南部土方長途運海運送至台北港等終端地點，不僅成本高昂，也造成整體社會資源使用效率偏低。（圖／翻攝自國土署簡報）

另外吳國寶認為「中央鬆綁地方同步」、「去化量能透明有時程」、「管理回歸風險分級與效率治理」3項重點更是至關重要。

對此，大台中不動產開發公會榮譽理事長王至亮認為：「原則性問題已獲得解決，但沒有辦法解決立即問題，以中台灣來說，規劃2026年底台中港、彰濱才會完成收納土方，實在是緩不濟急。」

營建業者、立穩營造董事長陳舜智則透露現況：「很多工地準備開工、進行到一半的，在申報開工前，要取得棄土證明，但廠商不願開立或是部分暫置，或處理廠商因風險與責任問題拉高成本，都進一步放大產業壓力。」

針對國土署以中南部解決方式來說，目前土方長途運海運送至台北港等終端地點，不僅成本高昂，也造成整體社會資源使用效率偏低，目前在出口（Ｃ處）受阻的情況下，相關運輸與處理成本，是否能由政府適度補貼，值得務實討論。

陳舜智建議：「土方來源涵蓋私人工程與公共工程，若能在暫置場銜接最終去化點，將是現階段成本最低、效率最高的方式。」

