人口狂湧房價卻修正　10大「遷徙熱區」7區跌價





▲全台灣前10大人口遷移熱區出列，全由新北、桃園、台中的行政區包辦。（圖為新北淡水／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台灣前10大人口遷移熱區出列，全由新北、桃園、台中的行政區包辦。但儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，仍有7區房價呈現下跌，僅淡水、汐止、梧棲微幅上漲。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全台淨遷徙人口數最多的10大行政區，新北、桃園、台中包辦所有名額，其中，新北市一口氣拿下淡水區、汐止區、林口區、土城區4席，另外台中、桃園各有3行政區入榜。

不過，儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，全台前10大人口遷移熱區中竟有7區域房價呈現微幅修正。10大區域中，僅有淡水、汐止、梧棲的平均房價仍維持小幅上揚走勢，年漲幅約落在2.1~4.5%之間，其餘7個行政區則出現1.3~10.5%跌幅。

▲全台淨遷徙人口數最多行政區TOP10。（AI協作／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「近年人口淨遷徙熱區多集中在，房價仍具可負擔性，且具備軌道建設或重大開發題的行政區。」

莊思敏表表示：「以淨遷入人口數最多的淡水來看，房價仍普遍落在3字頭上下，且具淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路的建設規劃下，又有北士科輝達銷應加持，持續吸引脫北族入住。」

在本次統計中，台中太平區房價跌幅達10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。

中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示：「太平區受惠於74號快速道路、新光重劃區、捷運藍線延伸等利多題材的加持，過去幾年吸引了大量建商進駐推案，帶動了一波強勁的補漲行情。」

林可晴接著表示：「但隨大環境不佳，近1年太平區交易量大幅萎縮，買方不再追高，賣方價格也逐漸回歸理性。」不過她也說：「太平區擁有成熟的生活機能、產業園區就業人口的支撐，此次房價下修可視為漲多後的合理調整。」

整體而言，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充ㄓ：「人口反映需求，而決定房價的除了需求，還有很大的一個因素就是供給，在人口成長區中若新推案、餘屋量大，那麼其房價穩定度也會遜色於人口緩減的市中心。」

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！