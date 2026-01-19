重劃區失溫！　台中購屋買氣回歸「3大軸線」

▲房市步入盤整修正期，過往仰賴重劃區未來建設題材，在市場氛圍轉趨保守下已明顯降溫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市步入盤整修正期，過往仰賴重劃區「以時間換取價格成長」的購屋邏輯，已明顯降溫。專家認為，對現代購屋族而言，居住場域必須兼顧效率、品質與長期價值，這使得資金回流至「成熟軸線」。

隨著台中捷運網絡成形，房市與人口移居的焦點正向3大屯區的主要幹道匯聚，分別是南屯的公益路、西屯的河南路，以及北屯的崇德路。

其中，公益路被譽為「餐飲華爾街」，匯聚高端消費機能，土地稀缺使新案門檻極高。而河南路因橫跨七期與逢甲商圈，享有蛋黃區門戶優勢。推案與交易量能最大的崇德路，隨著捷運綠線通車，成為換屋與自住族的首選戰區。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出：「崇德文心生活圈未來3年將成為北台中市中心推案的主要戰場。由於區內開發腹地有限，土地取得成本持續墊高，加上近年營建、人力與碳費等成本上升，新案規劃規格普遍升級。」

建商購地方面，鄰近捷運綠線文心崇德站的「文心諾貝爾書城」近期傳出被德鑫建設整筆收購，土地面積約610坪，換算成交單價約為167萬元。

富宇建設也在2023年買下原「愛子幼兒園」北屯總校等周邊房地，基地面積廣達2324坪，不僅如此，包括國泰、坤悅等開發商也於崇德路上皆有購置土地，為後續推案做足準備。

區域近期新案「M寓所」，選址捷運文心中清站與文心崇德站間，產品規劃31坪、3房格局，開價每坪6字頭，與周邊既有行情相比具高性價比。

▲蛋黃區長期累積人口與機能，市場以自住、換屋族為主，價格修正幅度相對有限。（圖／記者陳筱惠攝）

而採先建後售的「冠德崇德綻」，基地正面崇德路，規劃3至4房。另外，「嶼 76 The Island」，基地過去以每坪逾180萬元高價取得，誠邑築建設董事長沈瑞興認為：「房市進入盤整期後，真正有抗跌力的還是蛋黃區。即使市場轉冷，自住需求仍然穩定存在，不容易出現恐慌性拋售。」

沈瑞興補充：「現在不是全面下修，而是回歸產品力與區位價值，地段好、規劃佳的案子，成交雖慢，但不會失速。」

