林口重大建設陸續兌現　亞昕．寓邸訂簽3%插旗核心

▲新北國際AI+智慧園區3D示意圖。（圖／新北市政府）

隨著全球科技產業加速重組供應鏈版圖，林口在新北國際AI+智慧園區、Startup Terrace新創園區等重鎮發展帶動下，逐步躍升為北台灣最重要的產業核心。2026年被視為「林口AI元年」，多項指標建設進入豐收期，其中全球最大半導體廠－艾司摩爾ASML，及東森集團全球營運總部，皆預計於2026年完工啟用，象徵高端就業人口與國際資金正式落地，不僅帶來就業機會，也同步改變城市人口結構與住宅需求。同時，新北市政府已提報「林口輕軌」列入優先路網，並獲交通部同意，未來可望進一步串聯既有捷運系統與產業聚落。當工程師、管理階層與國際專業人才持續進駐，對於長期居住的需求大幅提升，勢必推動林口房市再度升溫。

挑高3米6居家 讓空間運用更具彈性

隨著城市的高速發展，「家」的從容與溫度，更顯難能可貴。「亞昕．寓邸」回歸住宅本質，以純粹居住為初心，讓社區氛圍更為單純寧靜，也更符合長期居住需求。室內公私領域劃分，客餐廳、臥室動線流暢延伸，同時，罕見導入「3米6挑高」格局，大幅放大室內空間感受，不僅提升採光與通風條件，也有更高效能的空間利用，從視覺美感，到實際生活機能，都大大加分；此外，更貼心提供「全室系統櫃規劃」方案，讓整個家的收納、展示或空間分配，都更從容有餘裕，「亞昕．寓邸」以精緻卻寬綽實用的優勢，滿足所有住戶對居住的期待。

▲「亞昕．寓邸」入口造景3D示意圖、通透映照綠意光影。（圖／亞昕．寓邸提供，下同）

▲「亞昕．寓邸」挑高門廳3D示意圖、展現低調的奢華。

精品飯店公設奢心享受 訂簽3%輕盈入主

一座值得收藏的建築精品，「亞昕．寓邸」以俐落垂直線條勾勒輪廓，頂端框架延展空間度的放大，透過石材與木質色系交錯，立面增添律動層次，與基座大面玻璃結合綠意植栽，詮釋高質感的外觀美學；公設部分，除了入口優美的花園水景、迎賓門廳、交誼廳、多功能閱覽室等，地下室更悉心打造第二門廳，兼具設計感與實用機能。在林口城心價值逐步攀高之際，「亞昕．寓邸」降低購屋門檻，挺自住成家，訂簽3%即可輕鬆入主，享受亞昕集團國際視野底蘊，與日系精工背景的品牌建案，入主最優質的產業核心與精品名宅，在林口AI元年，一舉旗開得勝。

