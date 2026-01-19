惡房客欠租170萬　單親媽收回5房宅驚見「滿屋子垃圾」

▲女子遇到惡質房客，對方積欠超過4萬英鎊租金，還把家中堆滿垃圾。（示意圖／VCG）

英國一名單親媽媽把房子出租，原以為能貼補家用，沒想到她遇到一名惡質房客，對方不但積欠超過4萬英鎊（約新台幣170萬元）租金，收回房子時更被慘烈屋況嚇傻，房子內外都被堆滿垃圾，讓她崩潰直呼噩夢。

房客稱有困難拒繳房租

BBC報導，女子赫迪里（Nevena Khediri）在離婚之後，把這間5房格局的住宅出租。房客自2023年9月入住後，起初還算正常，但後來宣稱遇到困難，便從2024年10月起拒絕付房租，甚至拒絕溝通。在這之後，赫迪里便決定啟動驅逐房客的程序。

只不過赫迪里稱，她並非擁有多間房子的大房東，而驅離房客的法律程序緩慢冗長，期間房客還申請政府「喘息空間」（Breathing Space）債務緩衝計畫，取得最多60天的臨時法律保護來整理財務狀況。她稱，這兩個月根本聯繫不上房客，「那大概是我歷經過最漫長的2個月」。

女拿回房子 但屋內堆滿垃圾

儘管啟動驅逐程序，房客起初被告知要在2025年1月搬走，但直到同年11月才真的離開。儘管赫迪里終於拿回房子，不過也稱房客留下一大堆垃圾，屋況相當慘烈。赫迪里形容，屋內外都被堆積如山的垃圾淹沒，環境相當髒亂，廚房抽屜被拉出來之後堆更多東西，麵包、某種腐爛的起司，冰箱還結滿蜘蛛網。

「我鬆了一口氣，終於能走進自己家，但也非常難過」，赫迪里說，這些事情讓她壓力非常大，要承擔各種法律費用，還要養孩子。為了節省支出，她請朋友協助打掃房子。

相關部門表示，政府正在加強房東權益保護，改革方案將允許房東在房客出現反社會行為時立即向法院申請收回房產，或是在房客開庭、積欠租金超過3個月租金時申請驅逐。